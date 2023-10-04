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الكهرباء الوطنية.. اتفاقية لدعم النظام الكهربائي ومواكبة نمو الأحمال

10/4/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة (ماتيليك) اليوم االاربعاء اتفاقية عقد تزويد الشركة بمعدات 132 كيلو فولط لدعم النظام الكهربائي في سبع محطات في مختلف مناطق المملكة بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة وعن شركة (ماتيليك) المهندس فاهه اغا سركيسيان بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الاتفاقية الممولة بقرض من البنك الأوروبي للاعمار والتنمية تهدف الى تعزيز النظام الكهربائي ودعم شبكة النقل الكهربائية 132 ك.ف ومواكبة نمو الاحمال في شركات التوزيع وتشمل محطات في مختلف مناطق المملكة.

وقال ان شركة (ماتيليك) ستزود شركة الكهرباء الوطنية بالمعدات اللازمة للمشروع في حين تنفذ كوادر "الكهرباء الوطنية" المشروع خلال 40 أسبوعا واصفا المشروع بالحيوي والمهم في مجال نقل الطاقة الكهربائية الى كافة انحاء المملكة عبر شبكة الكهرباء الوطنية.

وأضاف الرواشدة ان المشروع سيسهم في خفض الفقد على شبكات النقل الكهربائي ويزيد اعتمادية وموثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين في المملكة.
وتتولى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة مهام تشغيل النظام الكهربائي وامتلاك شبكة النقل وشراء الطاقة الكهربائية لبيعها لشركات التوزيع وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

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