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كيا تشارك في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

10/4/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر، والذي يقام خلال الفترة الممتدّة من 5 الى 14 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وخلال هذا الحدث العالمي، ستكشف العلامة التجارية لحلول التنقل المستدام، النقاب عن أحدث مجموعة من طرازاتها المتطوّرة وتقنيّاتها الرائدة في جناح مخصص يمتدّ على مساحة 1,372 متراً مربعاً.

كما وستستوعب منطقة العرض الغامرة مجموعة طرازات كيا الجديدة بما في ذلكSportage وTellurideو مركباتها الهجينة من طرازاتSorento HEV, K5 HEV وHEV K8، بالاضافة الى أحدث نماذج السيارات الكهربائية المرتقبة والتي ستتوفر قريباً في أسواق المنطقة مثل EV6 وEV9 والسيارة النموذجية EV5.

وستعقد كيا مؤتمراً صحفياً، على هامش المعرض يوم 6 أكتوبر، بحضور وسائل الإعلام الإقليميةوكبار العملاء وخبراء الصناعة للكشف عن طرازاتها الكهربائية بالكامل: EV9 وEV6، والسيارة النموذجية EV5، الأمر الذي يجسد إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة العلامة التجارية وتميزها في تقديم سيارات كهربائية مبتكرة يتم إطلاقها لأوّل مرّة في الشرق الأوسط. كما تؤكد هذه الخطوة، على مكانة وموقع كيا كعلامة تجارية متميزة وطموحة للسيارات الكهربائية في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية العلامة التجارية بأن تصبح المزود الرائد لحلول التنقل المستدام.

يَعِدُ جناح كيا في معرض جنيف الدولي للسيارات، مصممة باستخدام النباتات الطبيعية بتقديم تجربة غامرة للزوار، حيث يحتوي على أسطح عاكسة، توفر أربع بيئات بصرية حسية متميزة، وتجمع بين عناصر الطبيعة الأربعة: الضوء، والهواء، والأرض، والماء.

وقال سوهانغ تشانغ، رئيس شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا:"تُشكل المشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، إنجازاً جديداً لكيا، وتعكس حجم النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقاً من موقعها كواحدة من أفضل خمس علامات تجارية في المنطقة، فإن مجموعة مركباتنا التي تم عرضها في جناح كيا خلالفعاليات معرض السيارات، تجسد رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح "المزود الرائد لحلول التنقل المستدام". ويشمل ذلك مجموعة السيارات الكهربائية EV9 وEV6 والسيارة النموذجية EV5. يتجاوز التزام كيا بالاستدامة، فئة السيارات الكهربائية، إذ نفخر بتقديم 10 عناصر أساسية من المواردالمستدامة، والتي تمثّل جانب مهم من استراتيجية استدامة التصميم. وتجسد هذه المواد التي تم دمجها بدقة في سيارة كيا EV9، رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة. وسنواصل في التزامنا بتطوير وسائل النقل المستقبلية والمبتكرة والمستدامة، ونأمل أن نُشكل مصدر إلهام لعملائنا ولأنفسنا لتحقيق الحياد الكربوني على أرض الواقع".

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