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عربيات: السياحة الفرنسية للأردن ستشهد زيادة مميزة العام المقبل

10/4/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن مع شركة (Top of Travel) الفرنسية، بهدف زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي (IFTM Top Resa) الذي ينعقد في باريس بحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن والرئيس التنفيذي لشركة top of travel والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للسياحة والسفر فادي أبو عريش والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.

وقال وزير السياحة والآثار/ رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي في بيان، إن هذه الاتفاقية ستنعكس بالإيجاب على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة.

من جانبه، أكد عربيات، أهمية توقيع هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن.

وتوقع عربيات أن تشهد السياحة الفرنسية للأردن زيادة مميزة خلال العام المقبل.

وبحسب البيان، تستمر فعاليات مشاركة هيئة تنشيط السياحة ضمن الجناح الأردني في معرض (IFTM Top Resa) خلال الفترة 3-5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، حيث يتم على هامش المعرض عقد لقاءات مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية وشركات الطيران المنتظمة والطيران العارض بشكل مستمر لبحث تنشيط السياحة الأوروبية وبخاصة الفرنسية إلى الأردن.

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