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مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة ‏

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة "سباق القوة" (الجولة الرابعة والأخير من ‏بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي يقام على حلبة نادي السيارات الملكي الجمعة بدعم من شركة زين الأردن‎.‎
ويتكون السباق من 3 جولات، وستجري الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في مركز التدريب بنادي السيارات ‏الملكي‎.‎
وسيتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7.30 مساء سيرا على الأقدام‎.‎
وكان قد فاز في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة على حلبة منجا – مادبا، السائق شاكر جويحان، واحتل السائق مصطفى عطاري ‏‏المركز الثاني، وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية‎ ‎في العبدلي بوليفارد السائق شاكر جويحان، وجاء السائق هشام ‏أمير النجار في ‏المركز الثاني، واحتل السائق أمير هشام النجار المركز الثالث، وفاز في الجولة الثالثة على حلبة نادي السيارات الملكي السائق هشام ‏أمير النجار، وحقق السائق مصطفى عطاري المركز الثاني،‏‎‏ ونال السائق أمير ناصيف المركز الثالث.‏
المشاركون في السباق
 شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، حسام سالم (تويوتا كورولا)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ‏ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، أسامة أبو الرب (فلسطين) – (بي ام ‏دبليو ايه 30)، أمين دحام (سوبارو امبريزا)، عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، رامي جابر (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، حمزة القيسي (في دبليو ايه غولف)، طارق صرصور (فلسطين) – ‏‏(بي ام دبليو ايه 30)، رامي قطوني (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، عبد الله الدقة (تويوتا كورولا)، ‏خليل بلعاوي (تويوتا كورولا)، جورج سعادة (فلسطين)- (سوبارو امبريزا)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)،‎ سيف منصور (تويوتا كورولا ايه 86)، ‏محمود شاهين (سمارت)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا)، داوود دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، محمد الشرفا (ايفو 6)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ‏ايه 30)،‎ ‎أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، ‏عبد الله مصلح (بي ام دبليو ايه 36)، مارتن حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، عيسى حنظل (فلسطين) – (بيجو 106)، طه أبو عادي (بي ام دبليو ايه ‏‏36)، بهاء دلقموني (سوبارو امبريزا)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، أحمد جانخوت (تويوتا تيرسل)، عبد شيكاخوا (ريتسا جو)، عماد البابا (بي ‏ام دبليو ايه 36)، نسب بركات (بي ام دبليو ايه 46)، كامل إستبرق (تويوتا كورولا ايه 86)، فارس دلقموني (سوبارو امبريزا)، سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).‏

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