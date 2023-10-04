الجوجيتسو يخوض منافسات الآسياد الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
يفتتح المنتخب الوطني للجوجيتسو، يوم غد الخميس، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ويُمثل منتخبنا الوطني في هذه الدورة كل من اللاعبين واللاعبات : عبدالكريم الرشيد (وزن تحت ٦٩ كغم) وخليل الارناؤوط (وزن تحت ٦٢ كغم) وعبدالله جاويش (وزن تحت ٦٢ كغم) وياسمين العلمي (وزن تحت ٥٢ كغم) ومحمود جبر (وزن تحت ٧٧ كغم) ويارا قاقيش (وزن تحت ٦٣ كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت ٨٥ كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت ٨٥ كغم).
وسيخوض منافسات يوم غد كل من اللاعبين : عبدالكريم الرشيد وخليل الارناؤوط وعبدالله جاويش.
وتستكمل يوم الجمعة مشاركة منتخب الجوجيتسو من خلال ، ياسمين العلمي ومحمود جبر.
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في الدورة يوم السبت المقبل من خلال : يارا قاقيش وبدر الخزاعي وحسين الرشيد.
يذكر أن رياضة الجوجيتسو كانت قد أدرجت في النسخة الماضية (جاكارتا ٢٠١٨) للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية حيث حصد منتخبنا خلالها على ٥ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة و٣ ميداليات برونزية.
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