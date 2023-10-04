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إصدار جدول مباريات دور الـ 16 من كأس الأردن لكرة القدم

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، والذي ينطلق الخميس 19 الشهر الحالي.
ويلتقي الجليل مع شباب العقبة عند الخامسة عصر الخميس 19 الحالي على ستاد الحسن.
ويستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الخامسة عصر الجمعة 20 الحالي، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر السبت 21 الشهر الحالي على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
في المقابل، أرجأ الاتحاد تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، لاحقا بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديد على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة لتصبح (كأس الأردن - CFI).
يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم 2023/2024.

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