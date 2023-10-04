منتخب السلة يبلغ نهائي الأسياد ويحقق انجازا تاريخيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
بات المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أول فريق محلي بلعبة جماعية يضمن تحقيق ميدالية (ذهبية أو فضية) في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بفوزه على منتخب الصين تايبيه بنتيجة (90-71)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن الدور نصف النهائي من "الأسياد".
وينتظر "صقور الأردن" الفائز من مواجهة الفلبين والصين، ليقابله في الدور النهائي، الذي يقام عند الساعة 3 من عصر يوم الجمعة.
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