Wednesday, 04 October 2023 10:47 GMT

منتخب السلة يبلغ نهائي الأسياد ويحقق انجازا تاريخيا

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - بات المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أول فريق محلي بلعبة جماعية يضمن تحقيق ميدالية (ذهبية أو فضية) في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بفوزه على منتخب الصين تايبيه بنتيجة (90-71)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن الدور نصف النهائي من "الأسياد".
وينتظر "صقور الأردن" الفائز من مواجهة الفلبين والصين، ليقابله في الدور النهائي، الذي يقام عند الساعة 3 من عصر يوم الجمعة.

MENAFN04102023000072011014ID1107189820

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث