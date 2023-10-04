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هل تنهي إدراة الفيصلي مهمة الغرايري ؟

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تتجه النية عند إدارة النادي الفيصلي بإنهاء عقد المدير الفني للفريق التونسي غازي الغرايري على ضوء النتائج الفنية غير المرضية التي حققها الفريق في منافسات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا منذ توليه قيادة الفريق.
حيث تعرض الفيصلي لخسارتين في دوري أبطال آسيا أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والوحدات في دوري المحترفين.
ومن أبرز الأسماء التي يتم تداولها لتولي القيادة الفنية لفريق الفيصلي خلفا للغرايري، القطري وسام رزق الذي فتحت إدارة نادي السد القطري خطا للمفاوضات معه لتولي قيادة الفريق، اضافة إلى أسامة قاسم، وجمال محمود.


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