هل تنهي إدراة الفيصلي مهمة الغرايري ؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تتجه النية عند إدارة النادي الفيصلي بإنهاء عقد
المدير الفني للفريق التونسي غازي الغرايري على ضوء النتائج الفنية غير المرضية التي
حققها الفريق في منافسات دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا منذ توليه قيادة الفريق.
حيث تعرض الفيصلي لخسارتين في دوري
أبطال آسيا أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والوحدات في دوري
المحترفين.
ومن أبرز الأسماء التي يتم تداولها لتولي
القيادة الفنية لفريق الفيصلي خلفا للغرايري، القطري وسام رزق الذي فتحت إدارة نادي السد القطري خطا للمفاوضات معه لتولي قيادة الفريق، اضافة إلى أسامة قاسم، وجمال
محمود.
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