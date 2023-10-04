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رئيس انتر ميامي : وعدت ميسي بوداع لائق في برشلونة

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد خورخي ماس رئيس انتر ميامي الاميركي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" ان هناك وعداً بينه وبين الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي بفعل كل ما يمكنه خلال السنوات المقبلة ، لتتاح أمامه العودة وتوديع جماهير برشلونة في كامب نو الملعب التاريخي للنادي الإسباني.
وبحسب الصحيفة قال ماس انه قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك او يخوضون مباراة ودية مع برشلونة .

واضاف انه كان يطمح دائما للتعاقد مع ميسي وان الجميع كان يخبروه انه مجنون لتفكيره في أن النجم الارجنتيني سينضم إلى فريقه لكن في النهاية انضم إليهم .
يذكر ان ميسي (35 عاما) قضى الموسمين الأخيرين في باريس جيرمان الفرنسي بعد انتقاله اليه في عام 2021 قادما من برشلونة الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.

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