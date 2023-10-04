رئيس انتر ميامي : وعدت ميسي بوداع لائق في برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد خورخي ماس رئيس انتر ميامي الاميركي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" ان هناك وعداً بينه وبين الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي بفعل كل ما يمكنه خلال السنوات المقبلة ، لتتاح أمامه العودة وتوديع جماهير برشلونة في كامب نو الملعب التاريخي للنادي الإسباني.
وبحسب الصحيفة قال ماس انه قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى هناك او يخوضون مباراة ودية مع برشلونة .
واضاف انه كان يطمح دائما للتعاقد مع ميسي وان الجميع كان يخبروه انه مجنون لتفكيره في أن النجم الارجنتيني سينضم إلى فريقه لكن في النهاية انضم إليهم .
يذكر ان ميسي (35 عاما) قضى الموسمين الأخيرين في باريس جيرمان الفرنسي بعد انتقاله اليه في عام 2021 قادما من برشلونة الذي حمل قميصه معظم مسيرته الكروية.
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