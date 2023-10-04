اتفاق ايراني سعودي لاعادة مباراة الاتحاد وسباهان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق مع الجانب السعودي على اعادة مباراة الاتحاد وسباهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في وقت لاحق.
واشار عبد اللهيان في تصريحات مع الصحفيين حول ما حدث خلال المواجهة بين فريقي سباهان والاتحاد السعودي الى انه اتفق مع نظيره السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية مؤكدا أن العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف ان على الاتحاد الآسيوي أيضا ابداء وجهة نظره على الأساس الفني.
وختم ان هناك رأي بيننا وبين السعودية بأن هذه المباراة يجب أن تتكرر في وقت آخر.
وكانت المواجهة الغيت بسبب ظروف غير متوقعة حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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