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اتفاق ايراني سعودي لاعادة مباراة الاتحاد وسباهان

10/4/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق مع الجانب السعودي على اعادة مباراة الاتحاد وسباهان ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في وقت لاحق.
واشار عبد اللهيان في تصريحات مع الصحفيين حول ما حدث خلال المواجهة بين فريقي سباهان والاتحاد السعودي الى انه اتفق مع نظيره السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية مؤكدا أن العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف ان على الاتحاد الآسيوي أيضا ابداء وجهة نظره على الأساس الفني.
وختم ان هناك رأي بيننا وبين السعودية بأن هذه المباراة يجب أن تتكرر في وقت آخر.

وكانت المواجهة الغيت بسبب ظروف غير متوقعة حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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