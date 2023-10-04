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مدرب نيوكاسل يتحدث عن وقف خطورة مبابي.. كيف سيفعلها؟

10/4/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيدي هاو عن الطريقة التي سيتعامل بها مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، عندما يلتقي الفريقان الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
و‬يخوض نيوكاسل أول مباراة له على أرضه في البطولة منذ 2003، عندما يستقبل باريس سان جرمان في ملعب "سانت جيمس بارك".

لكن اهتمام هاو سينصب على المباراة وليس المناسبة.

واستهل الفريق الإنجليزي مغامرته الأوروبية هذا الموسم بالتعادل السلبي على ملعب "سان سيرو" أمام ميلان، وسيواجه الآن بطل الدوري الفرنسي.

وقال هاو للصحفيين، الثلاثاء: "لا أتذكر من مباراة ميلان سوى نشيد دوري أبطال أوروبا. لم يكن تركيزي على الموسيقى أو اللحظة، كان مجرد محاولة مساعدة اللاعبين بأي طريقة ممكنة".

وتابع: "نعم، ستكون لحظة رائعة للنادي أن أعود إلى هنا لبعض الوقت، إنها ليلة كبيرة في ملعبنا، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بالتركيزعلى المباراة".

ويجب أن يكون أحد مجالات تركيز هاو ولاعبيه كيفية التعامل مع التهديد الذي يشكله مبابي.

وعن ذلك قال المدير الفني لنيوكاسل: "يصعب جدا الحد من خطورته"، لكنه أضاف: "سجلنا الدفاعي قوي ولا نبني خططنا على مواجهة لاعب بعينه".

وأردف هاو: "لا أؤمن بفرض رقابة فردية. نحن بحاجة إلى تقديم أداء جماعي جيد مع تضييق المساحات، للتضييق على أفضل لاعب في العالم غدا (الأربعاء)".

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