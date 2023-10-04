برونزيتان للتايكواندو العسكرية في البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حصل المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو على ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية التاسعة المقامة حاليا في مدينة الطائف السعودية.
وجاء اللاعب أحمد البشول بالمركز الثالث لوزن 67 كغم، وحصل اللاعب معتز شحدة على المركز الثالث لوزن 87 كغم.
ويخوض لاعبو المنتخب الوطني خير الله محمد وزن 54 كغم، ونجيب يوسف وزن 53 كغم نزالاتهما المقررة يوم غد الخميس.
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