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كأس العالم 2030 في 3 دول منها دولة عربية

10/4/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن ملك المغرب محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بيان للديوان الملكي ((أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم)).
وأضاف البيان أن ((هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة)).

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