كأس العالم 2030 في 3 دول منها دولة عربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن ملك المغرب محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بيان للديوان الملكي ((أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم)).
وأضاف البيان أن ((هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة)).
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