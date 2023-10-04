Wednesday, 04 October 2023 10:46 GMT

اتحاد السلة يصدر بيانا شديد اللهجة

10/4/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أصدر كرة السلة، بيانا شديد اللهجة، لتوضيح تداعيات إيقاف لاعبي المنتخب الوطني الأول للرجال، أمين أبو حواس والشقيقين زين وكيدن النجداوي لمدة عام، وذلك بعد تخلفهم عن تمثيل "صقور الأردن" في دورة الألعاب الآسيوية.
وقال اتحاد السلة في بيانه: "أصدرنا قرارنا بشأن ايقاف اللاّعبين اللذين لم يلتحقوا بمنتخب الصقور مؤخراً، وتبعاً لذلك فقد اطلق البعض ردود أفعال انتقادية، نرد عليها مع مراعاتنا لحق التعبير، لنؤكد بأن الدعوة للانضمام إلى المنتخب الوطني هي تشريف وتكليف وواجب".
وتابع: "أما من يرى غير ذلك ويرغب في الترويج له؛ فقد وجب عليه أن يذكر في خطاب انتقاده ايضاً بأن شرائح اوسع من الشعب الاردني ومحبّي السلّة والرياضة تؤمن بعقيدة راسخة في خدمة الوطن لا تشبه مبادئه ورؤيته، حيث إن الامتناع عن أداء الواجب الوطني ليس وجهة نظر، وليس الاتحاد معصوماً، انّما من المؤكد بأن قرارنا هذا كان من الصواب، أما المُخطئ فهو من يروّج بأن خدمة الوطن امرٌ اختياري، والمخطىء هو من يلتبس عليه مبدأ الفداء للوطن بمبدأ العبودية، هؤلاء اللاّعبون الموقوفون هم أبناءُ الوطن والمنتخب وقد صدرت تعليمات الايقاف مخفّفة بقصد التوجيه وليس الايذاء او الشطب".
واستطرد السلة في بيانه: "للجمهور المثقف العريض لكرة السلة رأي وازن في تخطيطنا ووضع اولوياتنا، اما أصحاب المصالح الذين ينتقدون ليونة الاتحاد حيناً وحزمه حيناً؛ خطباً منهم للود او سعياً للتعاطف او التماساً للشعبية، وجبت عليهم الموضوعية والمهنية حتى في انتقادهم حفاظاً على حق النشء الجديد بالتنوّر، سيّما وهو الجيل الذي يقدّمون وجهة نظرهم أمامه كحقيقة مطلقة، لهذا الاتحاد مهنية واضحة مهما علت أصوات اجندات التشويه، فعلى خلاف ما فعله بعض المُنتقدين من مواقعهم من تهميشٍ لدور لاعبين نافسوا شعبيتهم، او طردٍ لآخرين من أرض الملعب وحرمانهم تأديباً او تشهيرٍ بشخوص اللاعبين اعلامياً، لم يسمح الاتحاد مطلقاً بالتمييز ضد اي لاعب أو استبعاده حتّى ممن انتقدوه علناً، كما أن الاتحاد لم يطبّق في كل سنوات خدمته اي عقوبة بحق لاعب منتخب كانت ظروف استنكافه قاهرة ومتعارضة مع مشاركته في المنتخب، بل على العكس لقد طوّع الاتحاد كل الصعوبات وتفهّم كل الظروف وحافظ على ترابط مجلس الاتحاد والمنتخب مقدّراً ظروف اللاعبين في كل وقت، امّا من يتجاهل اتصال الاتحاد قصداً دون ابداء الاسباب لسلوكه ويتغاضى عن دعوات المدرب للمشاركة ويخلف باتفاقه مع ادارة المنتخب رغم معرفته بتبعات ذلك ويتخلّف عن الحضور في اللحظة الاخيرة رغم التزامه الشفهي معرّضاً منتخب وطنه لنقص، فقد فرض على الاتحاد ان يتخذ موقفاً متطابقاً مع التعليمات والمنطق والحق".
وتابع البيان: "اجتمع رئيس الاتحاد بجميع الصقور قبل السفر الى كأس العالم واعلن نيّة الاتحاد تطبيق الايقاف بكل من يستنكف عن بطولة الاسياد بعد كأس العالم جنباً الى جنب مع اعلانه مكافأة مجزية في حال الفوز، مع العلم بأن أياً من اللاعبين وقتها لم يكن على تعاقد من اي جهة كانت، وقد قام الرئيس بهذا الاعلان لضرورة تثبيت اسماء الوفد المشارك في الآسياد بشكل نهائي تحت اشراف اللجنة الاولمبية الاردنية - التي كانت ملتزمة بتسليم اللجنة المنظمة للاسياد لائحة جميع اللاعبين المشاركين في كل الرياضيات في تاريخ محدد - وعليه فقد سافر جميع اللاعبين معتزمين الاشتراك في كأس العالم والآسياد واجّل معظم اللاعبين الاساسيين في المنتخب مفاوضاتهم مع الاندية العربية وغيرها حفاظاً على وعدهم، الاّ ان الاتحاد صُدم بطلب سفر لاعبين اثنين لاسباب خاصة بعد كأس العالم مع تعهّدهم بالعودة للآسياد ثم ما لبثوا ان استنكفوا عن العودة ليحرموا لاعبين آخرين من المشاركة وليتركوا قائمة لاعبي الاسياد ناقصة".
واشار : "لولا التدابير الاستثنائية للاتحاد وعلاقات اللجنة الاولمبية الخاصة بالمنظمين طلباً لتبديل اسماء اللاعبين على عكس التعليمات لجاءت مشاركة المنتخب بعشرة لاعبين في الآسياد، ولخرج المنتقدون أنفسهم ليزيّفوا الحقائق بشأن تساهل الاتحاد مع اللاّعبين وليثيروا الجدل حول هيبة المنتخب من أجل احباط الصّقور والنيل من تحضيرات اتحادنا وجهودنا. لم يتفاجأ اياً من لاعبينا الموقوفين بقرارنا، بل على العكس لقد ذهب الاتحاد الى ابعد حدٍّ من التحليل والمشورة ليحافظ على المصالح التعاقدية لأحد اللاعبين الموقوفين لضمان حقوقه المادية مع ناديه، وسعى بقدر الإمكان للتواصل مع الآخرين، لكن الاتحاد ما كان ليتسامح مع تجاهل اتصالاته من قبل اي لاعب، خصوصاً من كان حجز مقعده وخلفَ الوعد تاركاً المنتخب بقائمة منقوصة".
واختتم: "يبقى صدر المنتخب الوطني مرحبا بمن يرى في تمثيل الوطن تشريفاً وتكليفاً وواجباً، وسيصعب الى الابد على من لم يَحَظَ بشرف تمثيل المنتخب مُطلقاً، او من فرض مقابلاً ماديّاً طائلاً لقاء لعبهِ للوطن، أن يتفهّم العقوبات التوجيهية الاخيرة التي تتلخّص بالقول: من يرفض المنتخب الاردني بلا عذر او لقاء مال؛ فالاحرى به الا يلعب في الاردن لقاء المال... وهو أقل الايمان واكثر التوجيه ليناً ريثما يتعدّل الأمر، سيبقى الاتحاد بيت اللّعبة المركزي وسند اركانها وسدّها المنيع بمهمته الجامعة في مواجهة اصحاب الاجندات والشعبويات".

MENAFN04102023000072011014ID1107189813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث