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الزعبي والجعافرة يتألقان في بطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة

10/4/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تألق لاعبا المنتخب الوطني تحت 13 سنة بكرة الطاولة، ركان الزعبي ويامن الجعافرة في مشاركتهما في بطولة الإمارات الدولية، التي انطلقت اليوم الأربعاء بإشراف الاتحاد الدولي.
وتمكن الزعبي من التأهل إلى الدور 16 بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات، استهلها في دور المجموعات بالفوز على لاعبين من العراق والإمارات بنتيجة 3-0، قبل أن ينتقل إلى الدور 32 بطلا لمجموعته، ويحقق الفوز الثمين على لاعب من إلامارات بنتيجة 3-0 ايضا.
وكذلك بدأ الجعافرة لقاءاته في دور المجموعات بتحقيق الفوز على لاعبين من الإمارات تركمانستان بنتيجة 3-0، وفي الدور 32 وبعد أن تأهل بطلا عن محموعته حقق الفوز على لاعب تركمانستان بنتيجة 3-0.
وقدم اللاعبان اللذان قادهما المدرب الوطني رائد الشريف، اداء فنيا قويا دل على التطور الكبير الذي اصاب لاعبي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، وهذا ما أكده رئيس الوفد نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة، الذي اشاد بالظهور القوي للاعبين والنتائج المميزة التي تحققت.

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