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حقيقة تصريح مدرب الفيصلي حول الدفع الرباعي وترقب لمصير الغرايري

10/4/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"شرارة" يشتكي الترجي بعد سلسلة مضايقات ويستعد لوجهة جديدة
 يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الترجي التونسي، للمطالبة بفسخ عقده والحصول على تعويض مالي كبير، نتيجة الضغوطات التي مورست عليه من قبل النادي لفسخ العقد.
"شرارة" الذي التحق بصفوف المنتخب الوطني، في مؤشر على عدم معاناته من إصابة، عانى خلال الأسابيع الأخيرة وأثناء تواجده مع فريق الترجي، من ضغوطات مختلفة، لإجباره على الرحيل من دون مكاسب مالية، حيث طلب النادي من لاعبه شرارة التدرب بشكل فردي وبعيدا عن الفريق، إلى جانب ضغوطات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وهو ما أزعج اللاعب.
ممارسات نادي الترجي، دفعت اللاعب لخيار تقديم شكوى في "فيفا" للحصول على مستحقاته وفسخ العقد، وهو ما سيتولاه المحامي المختص عماد حناينة الذي بدأ بإجراءات لائحة الشكوى، بانتظار تقديمها للاتحاد الدولي في الأيام المقبلة، علما أن الشكوى تتضمن أيضا مطالبات الترجي بالتعويض.
إلى ذلك، يستعد شرارة لتحديد وجهة جديدة بعد الترجي التونسي، حيث تلقى اللاعب عروضا محلية وخارجية عدة، بانتظار دراستها قبل حسم الوجهة الجديدة.
جمهور الفيصلي ينتظر حسم استمرار المدرب
 ينتظر جمهور الفيصلي، بيانا أو تصريحا من إدارة النادي، يتحدث فيه عن إقالة المدير الفني غازي الغرايري ومساعديه، أو الإبقاء عليهم خلال المرحلة المقبلة.
وبين الجمهور أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في إرباك المشهد، وخلق صورة ضبابية، بانتظار قرار إداري أو تصريح صحفي يتحدث عما يجري في النادي.
وكان مستقبل الغرايري مع الفيصلي، أحدث انقساما في الرأي بين مجلس إدارة الفيصلي بشأن إبعاد المدرب أو استمراره، علما أن شرط المدرب الجزائي في حال الإبعاد يصل تقريبا إلى 20 ألف دينار، إلى جانب 5 آلاف للمدرب وسيم معلى.
حقيقة تصريح مدرب الفيصلي المتعلق بـ"الدفع الرباعي"
 ضجت مواصل التواصل الاجتماعي، وخاصة العائدة لجمهور النادي الفيصلي، بالانتقادات الموجهة للمدرب العام للفريق التونسي وسيم معلى، على خلفية ما تم تداوله حول حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة أمام الشارقة، والذي شبه فيه الشارقة بسيارة الدفع الرباعي التي لا يقوى فريق بسيارة صغيرة على مقاومتها، حيث انتقد الجمهور هذه التصريحات، على اعتبار أن المدرب أراد تشبيه الفيصلي بالسيارة الصغيرة.
مقرب من المدرب وأحد الحاضرين للمؤتمر الصحفي، أشار في تصريح لـ"الغد" إلى أن تصريح معلى فهم بطريقة خاطئة؛ حيث قصد المدرب بالتصريحات مهاجم فريق الشارقة المالي موسى مالينغا، الذي كان يتحرك كالبلدوزر في الملعب دون أن ينجح أحد من لاعبي الفيصلي بإيقافه، ليشبهه بسيارة الدفع الرباعي التي تتصف بالقوة والسرعة التي عذبت الفيصلي ولاعبيه، وسجل هدف الفوز الوحيد.
المتحدث بين أن معلى تفاجأ بالهجمة عليه بعد هذا التصريح، مؤكدا أنه كان يتحدث مطولا مع لاعبي الفيصلي عن تاريخ هذا النادي العريق منذ العام 1932 وحتى الآن وما حققه من إنجازات.
حناينة يشارك في مؤتمر رياضي قانوني في فرنسا
 يغادر المحامي المختص في قضايا اللاعبين عماد حناينة عمان، اليوم، متوجها إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر رياضي قانوني، يعقد في مدينة بوردو الفرنسية.
ويشارك في هذا المؤتمر 250 محاميا رياضيا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الدولية "الكاس"؛ حيث يشهد مناقشة الكثير من التفاصيل والتعديلات المتعلقة بقوانين وتعليمات اللعبة، وكل ما يتعلق بقضايا اللاعبين والشكاوى وغيرها من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
وتعد مشاركة حناينة في هذا الحدث الدولي الكبير، إنجازا للأردن بشكل عام ولحناينة بشكل خاص، في ظل أهمية ما سيناقشه هذا المؤتمر من قضايا تهم كرة القدم.
مطالبة بتأهيل إداريي الأندية كما هو حال المدربين
 طالب خبير "معتق" في كرة القدم الأردنية، بضرورة تأهيل الإداريين الذين يتم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الأندية، وذلك كجزء من منظومة الاحتراف. وأشار الخبير، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الساحة الكروية الأردنية، تشهد حاليا تخبطات إدارية في الأندية، ما يقود إلى تخبطات فنية وفشل فني، وبالتالي إفشال مشروع الاحتراف في كرة القدم المحلية.
وتساءل الخبير عن كيفية انتخاب أعضاء إدارة لا يعرفون عدد اللاعبين في الملعب، ولا يدركون تفاصيل العمل الإداري الرياضي، مطالبا بتأهيل هذه الإدارات، إلى جانب تغيير التشريعات التي تفرض أن يكون الإداري في النادي يملك خبرة رياضية في هذا العمل.
أندية "الثانية" تستغرب تأخير الدعم
 أبدت أندية الدرجة الثانية، دهشتها من عدم إيصال الدعم الذي وعدت به في الأيام الماضية، رغم إبلاغها بوصول المبلغ إلى اتحاد الكرة.
وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، إن الأندية تنتظر مخصصاتها عن طريق الشركة الراعية (أبو عبيد)، رغم مضي حوالي أسبوعين على إبلاغ الأندية بتحويل قيمة الدعم إلى اتحاد الكرة.
وبين شطناوي، في تصريح إعلامي، أن الأندية تعاني من ضائقة مالية صعبة، وتحتاج إلى المبلغ الذي وعدت به.
كواليس النجوم
. ملاحظات وضعها "فيصلاوي" أمام إدارة النادي، حول كيفية سفر الفريق إلى الشارقة بطائرة سياحية، بحيث حملت هذه الطائرة معها عددا من جمهور ومحبي النادي، قبل أن يعودوا أيضا على الطائرة نفسها بعد نهاية المباراة.
. المدرب الأردني في فريق قطر ماهر إسماعيل، أنهى، أمس، مشاركته في الورشة الفنية المخصصة لمدربي فرق الفئات السنية في قطر، التي حاضر فيها البلجيكي كريس فاندير.. الورشة اشتملت على محاور عملية ونظرية.. عنوان الورشة كان "البناء تحت الضغط من خلال المباريات الصغيرة".. إسماعيل حريص على تطوير نفسه من خلال المشاركة في أغلب الدورات التدريبية التي تعقد في قطر.
. المدير الإداري لفريق الفيصلي نضال العساف، أبلغ مقربين منه رغبته في تقديم استقالته من مهمته لأسباب متعددة.
. رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وخلال اللقاء مع سمو الأمير علي بن الحسين، تمنى أن يعمل الاتحاد على استعادة ثقة الأندية من خلال التشاور والعمل معها.. رئيس النادي كشف عن غياب الثقة بين الطرفين، حيث تدخل الأندية كالغرباء إلى اتحاد الكرة.
. جمهور الفيصلي الذي تابع من المدرجات مباراة فريقه أمام الشارقة في ستاد الشارقة، نال الإطراء والإشادة، بعد أن حرص في نهاية اللقاء على تنظيف المدرجات.. جمهور الفيصلي بهذه اللفتة حظي بإطراء الأشقاء في الإمارات الذين حيوا هذا الجمهور الذي شجع بروح رياضية طيلة المباراة، رغم الخسارة.
. أندية الجليل وسحاب ومغير السرحان ومعان، لن تستفيد من الدعم الخاص المقدم من الراعي السابق للمنافسات وهو المناصير، كون هذه الفرق لم تكن في مصاف أندية المحترفين في تلك الفترة، بينما ستستفيد منه فرق الصريح والجزيرة وذات راس والمنشية.. الفرق المستفيدة ستحصل على حوالي 40 ألف دينار لكل ناد.
. متابعون أبدوا ملاحظاتهم على تشكيلة المنتخب الوطني التي اختارها المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة، مشيرين إلى أن المدرب ما يزال يرتكب خطأ المبالغة في التغييرات من استدعاء إلى آخر، وهو أمر يؤثر على التجانس، مطالبين بثبات التشكيلة.
. لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، خضعوا لاستراحة لمدة يومين بعد الخسارة أمام الشارقة، بانتظار استئناف التدريبات اليوم.

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