Wednesday, 04 October 2023 10:45 GMT

اهتمام الأندية بفئة الشابات يبشر بـطائرة أردنية منافسة

10/4/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يشكل اهتمام الأندية النسوية لكرة الطائرة بفئة الشابات، وقودا حقيقيا لتحليق منتخب السيدات في أجواء المنافسات العربية والقارية مستقبلا، إذ تشكل الشابات نسبة كبيرة من الفرق الأولى للسيدات، وترفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبات، وسط تطور ملحوظ في المستوى الفني العام من موسم إلى آخر، وفقا للإطراء العربي والإقليمي خاصة وأن منتخب السيدات سبق وأن سجل إنجازين غير مسبوقين على صعيد المنتخبات في منافسات الصالات، حين توج بفضية بطولة غرب آسيا، وأتبعها بخطف برونزية الدورة العربية في الجزائر مؤخرا.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات بهذا الخصوص: "إن الاهتمام المتزايد من الأندية بفئة الناشئات يستحق التقدير، ولهم في اتحاد اللعبة كل الدعم لجهودها، خاصة وأن هذا الاهتمام يلتقي مع نظرة اتحاد اللعبة، في الطريق لتوثيق التشاركية مع جميع الأندية على صعيد الرجال والنساء، وفق توجيهات رئيس الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، الرامية إلى تحقيق التطور المنشود، والحضور المميز للطائرة الأردنية، باعتبار هذه الفئة الرافد الحقيقي لمنتخب السيدات".
وأضاف: "من خلال جلستي مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، لمست تركيزه على بناء قاعدة متينة للمنتخبات الوطنية، منطلقا من فرق الفئات العمرية لأندية الرجال والنساء، ويحظى دوري السيدات بمتابعة فنية من قبل الوسلاتي، والمدرب زياد حبش، لوضع جميع اللاعبات تحت عدسة الرصد الفني، بهدف رفد المنتخبات الوطنية للناشئات والسيدات".
من جانبه، قال المشرف الرياضي السابق لنادي التعاون –مدير الاتحاد- عبدالكريم أبوالعسل: "انطلقنا منذ سنوات طويلة في نادي التعاون نحو الاهتمام بقاعدة الشابات، ضمن تخصص النادي في نشاط الكرة الطائرة على صعيد الجنسين، ودائما ما شكل الناشئات عماد الفريق الأول من موسم إلى آخر، وأثمر عن تتويج التعاون ببرونزية دوري السيدات في موسم 2023، وسبق للتعاون أن توج بلقب الشابات في العامين 2015 و2019، ووقفن في وصافة الدوري لهذه الفئة في الموسم الماضي، ويعتبر التعاون من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الموسم الحالي، بوقوفه في الدور نصف النهائي إلى جانب النصر، مرصع والنقع".
وتابع: "يحسب لإدارة النادي الاهتمام بجمع الفئات على صعيد الجنسين، وبالأخص فئة الشابات خاصة في ظل التطور الملحوظ للطائرة النسوية، وارتفاع مؤشر إنجازات المنتخب الأول للسيدات عربيا وإقليميا، والذي أدى إلى ارتفاع عدد اللاعبات من موسم إلى آخر، مصحوب باهتمام نادوي في مختلف محافظات المملكة، ويبذل المدير الفني لفريق التعاون شريف عبدالله، جهود كبيرة في صقل المواهب وتطويرها وتقديمها إلى الفريق الأول للتعاون الذي يشرف على تدريبه أيضا، مما يصب في مصلحة الطائرة الأردنية".
على صعيد متصل، رد مدرب النصر علي منكو على استفسارات "الغد"،: "يولي نادي النصر اهتماما كبيرا بالطائرة النسوية، سواء على صعيد فرق الفئات العمرية أو الأول للسيدات، ونترك دائما الباب مفتوحا بين الفئتين، لرفد الفريق الأول بأفضل الخامات الفتية، حيث نقدم فريقا يضم خليطا متجانسا من الشابات ولاعبات الخبرة، مما ينعكس على استمرارية ألق الفرق النسوية، وتحقيق الإنجازات ورفد المنتخبات الوطنية".
وأضاف: "قطفنا ثمار الاهتمام المتوازن في نادي النصر بالشابات والفريق الأول، حيث احتفظ الفريق الأول بلقب كأس الأميرة آية، وخطف لقب السوبر للسيدات، ويدافع فريق الناشئات عن لقبه في دوري فئته، والذي نطمح إلى أن نحتفظ به للموسم الحالي بعد أن سيطرنا على اللقب لـ3 مواسم سابقة، وما يلفت الانتباه في هذا الموسم أن اهتمام نادي مرصع بالسيدات، يشكل حافزا لتوسيع قاعدة الأندية النسوية، ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل الخامات".

MENAFN04102023000072011014ID1107189808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث