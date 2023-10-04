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رغم المبالغة في التغييرات.. آراء فنية تشيد باختيارات مدرب النشامى

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – حظيت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، والتي أعلنها أول من أمس المدير الفني المغربي حسين عموتة، برضا وقبول الشارع الرياضي الأردني، حيث اتفقت الآراء بشكل نسبي على أن التشكيلة ضمت أفضل اللاعبين الذين يستحقون التواجد في صفوف منتخب "النشامى".
وكالعادة يبقى هامش الاختلاف على عدد من الأسماء التي تم اختيارها والتي لم يتم استدعائها أمرا طبيعيا عند إعلان كل تشكيلة.
وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كثيرة ومختلفة عن التشكيلتين الأولى والثانية، اللتين سبق وأن أعلنهما عموتة، حيث تم استدعاء 28 لاعبا، استعدادا للمعسكر الذي بدأ أمس، تأهبا لخوض النسخة الثانية من البطولة الدولية الرباعية. وشملت تشكيلة المنتخب الجديدة، استبعاد 10 من اللاعبين الذين كانوا حاضرين في تشكيلة عموتة الأولى وهم: هداف المنتخب الوطني ولاعب الحسين إربد حمزة الدردور، وحارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري الذي تم استبعاده من وفد الفريق الذي واجه فريق الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب سوء سلوكه، ولاعب سيلانجور الماليزي السابق يزن العرب، بعد حادثته مع حكم المباراة في إحدى مباريات كأس ماليزيا، وحارس مرمى الفيصلي محمد العمواسي، وحارس مرمى الحسين عبد الله الزعبي، وثلاثي فريق الوحدات يوسف أبو الجزر ومحمود شوكت ومحمد عبد المطلب، لاعب الحسين سليم عبيد، ومحترف فريق ايست بنغال الهندي حجازي ماهر.
فيما ضمت القائمة الجديدة 7 لاعبين جدد وهم: المحترف في فريق كاظمة الكويتي أحمد العرسان، والمحترف في فريق الفتح الرياضي المغربي هادي الحوراني، ولاعب الحسين سعد الروسان، إضافة لرباعي المنتخب الأولمبي أحمد الجعيدي، أمين الشناينة، ومهند أبوطه، ودانيال عفانة.
وكانت قرعة تصفيات المونديال 2026 المقررة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أوقعت "النشامى" ضمن مجموعة تضم كلا من: السعودية وطاجيكستان وكمبوديا أو باكستان، فيما وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا المنتخب في المجموعة الخامسة، والتي تضم كلا من: منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية
ويرى مدربون، أن التشكيلة في عهد المدرب عموتة جاءت جيدة، وضمت أفضل اللاعبين الذين ظهروا خلال منافسات الفترة الماضية في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن ومشاركة الوحدات والفيصلي في البطولات الآسيوية.
مدرب لأحد أندية المحترفين فضل عدم الكشف عن هويتيه قال لـ"الغد": "اللاعب محمد الكلوب يستحق التواجد في تشكيلة المنتخب بعد الأداء المميز فنيا خلال مباريات الفيصلي الماضية، لافتا إلى أن عددا من اللاعبين الذين تم اختيارهم قد لا يأهلهم مستواهم الفني للبقاء في التشكيلة الرسمية المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة للمونديال 2023 ونهائيات كأس آسيا 2023.
ويقول المدرب الوطني عبد الله العمارين: "إن المدرب عموتة اختار أفضل اللاعبين على الساحة الكروية حاليا، مضيفا أن خيارات الجهاز الفني دائما تكون مثار جدل وهذا أمر طبيعي، حيث يوجد لاعبين مميزين يحق لهم التواجد بالمنتخب ولكن تميز أكثر من لاعب في مركزه يحرم المدير الفني من اختيار جميع اللاعبين المميزين بالمركز نفسه.
وبين العمارين، أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية اختياراته والتركيز على اللاعبين المحترفين في المباريات، متمنيا التوفيق للجهاز الفني في قيادة "النشامى" لنهائيات كأس العالم والمنافسة الحقيقية على لقب بطولة كأس آسيا.
وطالب المشجع محمد الزعبي عموتة، بضرورة عدم المجاملة في اختيار اللاعبين، ومتابعة مباريات الدوري والكأس كافة، والتواصل والتنسيق مع الإدارات الفنية للأندية.
وطالب الزعبي اتحاد الكرة، بتحديد إجازات مدربي المنتخبات، وذلك لإجبار المدرب على متابعة تفاصيل المنتخب والأندية في عمان، لما لذلك من أثر كبير يصب في مصلحة الكرة الأردنية.
وأبدى المشجع استغرابه من استبعاد نجم المنتخب حمزة الدردور، الذي يحتاج المنتخب لخبراته.
وانتقد المشجع كامل سالم، استدعاء عدد من اللاعبين الذين كانوا في أضعف مستوياتهم الفنية خلال المعسكر الأول بقيادة عموتة، ولم يقدموا المستوى الفني الذي يأهلهم ليختارهم عموتة في تشكيلة "النشامى"، وطلب سالم من الجهاز الفني منح الفرصة للاعب الفيصلي محمد الكلوب.

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