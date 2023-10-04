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ردود أفعال متباينة حول إعادة جدولة مباريات دوري المحترفين

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - أثار قرار اتحاد كرة القدم القاضي بإعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين للموسم الحالي، من الأسبوع السادس وحتى الحادي عشر، ردود أفعال متباينة من الأجهزة الفنية للأندية والجماهير، خصوصا وأنه كان مفاجئا وغير متوقعا بعد عودة أندية المحترفة عن قرارها تعليق المشاركة في المنافسات، ويزيد من الصعوبات المالية والإدارية على الأندية.
ويخدم القرار الذي جاء بطلب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي الحسين عموتة، تحضيرات منتخب "النشامى" في مشواره بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027، حيث منحت دائرة المسابقات الجهاز الفني فترات توقف طويلة وخارج أيام الفيفا، لم تنالها أجهزة فنية سابقة منذ سنوات.
واستفاد "النشامى" الذي بدأ تدريباته أمس تحضيرا للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.
ويخدم قرار إعادة برمجة المباريات أيضا، مشاركة الفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق السد القطري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بالدوحة، وفريق الوحدات الذي يستقبل فريق الكهرباء العراقي في عمان يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه، كما راعت دائرة المسابقات منح الفريقين وقتا كافيا للمباريات المقبلة.
ويؤكد المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، أن القرار كان إيجابيا على عدد من الفرق التي تعاني مشاكل فنية ويخدمها القرار خلال الفترة المقبلة، مضيفا في حديث لـ”الغد”، أن فريق السلط تأثر سلبيا من قرار إعادة برمجة المباريات، خصوصا بعد فترة عمل شاقة وتحضير البرنامج التدريبي حسب الجدول السابق، حيث وصل السلط لمرحلة متقدمة من الاستقرار الفني.
ويقول المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة: "إن قرار إعادة جدولة المباريات يصب في مصلحة فريق الجليل الذي يعاني من وجود 4 لاعبين مصابين يحتاج لفترة للعودة ومشاركة الفريق، وأضاف العبابنة في حديث لـ" الغد"، أن القرار يخدم مصلحة فريقي الفيصلي والوحدات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها كلاهما، والنتائج الفنية السيئة في الفترة الأخيرة، وهذا التوقف يمنح إدارتي الفريقين فرصة لمناقشة الأمور مع الأجهزة الفنية.
ويرى العبابنة، أن فترة التوقف ستؤثر فنيا على الفرق المشاركة في الدوري، خصوصا بعد فترة التوقف الماضية عقب قرار رؤساء تعليق المشاركة في الدوري.
ويرى المتابع للكرة الأردنية ناصر الخطيب، أن التأجيل له سلبيات كثيرة على تحضيرات الأندية، وأن معظم فرق غير منتظمة بالتدريبات نتيجة المطالبات المالية للاعبين والأجهزة الفنية، وأن تأجيل مباريات الدوري سينعكس سلبيا على المستوى الفني للفرق وهو أصلا غير مطمئن.
وقال الخطيب: "نحن مع المنتخب الوطني، ولكن يجب أن يكون الاتحاد مع الأندية، وعليه الالتزام بمواعيد أيام الفيفا خصوصا وأن اللاعبين المحترفين بالخارج ينتظمون بتدريبات "النشامى" في الوقت المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم".
ويرى المشجع بشير الخرابشة، أن التخبط في قرارات اتحاد الكرة لا يساهم في تطوير اللعبة والمنتخبات الوطنية، وأكد أنه من خلال متابعته لمعظم الدوريات العربية، فإن الالتزام بالجداول الصادرة منذ بداية الموسم، مهمة في أجندات الاتحادات العربية، كما وأن المنتخبات الوطنية لا تمنح أياما للتحضيرات للبطولات والمسابقات غير الأيام المسموح بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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