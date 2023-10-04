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عربي الطائرة يحدد موعد بطولة الأندية الأبطال في الأردن

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- حدد الاتحاد العربي للكرة الطائرة موعد إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري في عمان، لتقام خلال الفترة من 17- 29 شباط (فبراير) المقبل، بعد أن حصل الاتحاد الأردني على الموافقة الرسمية من الاتحاد العربي للعبة، في ظل الطلب الذي تقدم به مؤخرا، وما حققه الاتحاد من نجاحات خلال استضافته لبطولة غرب آسيا للأندية العربية في شباط (فبراير) الماضي، وبطولة سيدات غرب آسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
ورد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد" بهذا الخصوص، قائلا:"سعداء لنيلنا ثقة الاتحاد العربي للكرة الطائرة شرف تنظيم المحفل الكبير، وتأتي هذه الاستضافات لمنح أنديتها فرصة الاحتكاك والتنافس، مع أفضل الأندية سواء على الصعيد العربي أو في منطقة غرب آسيا، ما يدعم أفكارنا التي نود فيها التطوير والتقييم، وتحديد حاجيات فرقنا وبالتوازي مع حاجيات المنتخب الوطني بهدف تأكيد الحضور المميز وتحقيق النتائج المشرفة للطائرة الأردنية، خاصة وأننا قد حصلنا على تقييم من رؤساء الاتحادات العربية على تفوقنا بالتنظيم والمتسوى الفني، من خلال استضافتنا لبطولة أندية غرب آسيا، على نظيرتها بطولة الأندية العربية في النسخة الماضية". وتابع: "وأردنا من خلال الاستضافة، مساعدة أنديتنا المحلية والمرشحة للمشاركة، ولا سيما بطل الدوري شباب الحسين، ووصيفه عيرا، بتقليل التكاليف المالية التي أدت إلى اعتذارها في نسخ سابقة من البطولة، ما يؤكد شراكتنا النوعية مع أنديتنا المحلية، وتوفير التسهيلات الداعمة لتحليقها في الأجواء العربية والإقليمية، والذي ينعكس على المستوى العام للمنتخبات الوطنية، وبالتأكيد سيصب في مصلحة اللعبة".
وحول عدد الأندية المتوقع مشاركتها في بطولة الأندية العربية في عمان، أجاب قطيشات: "نتوقع مشاركة واسعة من الأندية العربية في هذه البطولة، حيث يحق لكل اتحاد وطني تسمية ناديين لهذه المنافسات، البطل والوصيف في دوري بلاده، ونتوقع ألا يقل عدد الأندية العربية المشاركة عن 18 ناديا، إلى جانب ممثلينا شباب الحسين وعيرا، وسنجتمع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تحضيراتنا لاستضافة البطولة، وسيتم تشكيل لجنة منظمة عليا، وجلب الرعاة للبطولة، وتشكيل لجان البطولة، وتوفير أشكال النجاح المأمول، وننتظر وصول وفد الاتحاد العربي إلى عمان مطلع العام المقبل، للوقوف على تحضيراتنا الفنية للبطولة، وتحديد صالتين للمباريات الرسمية، وأخرى لتدريبات الفرق المشاركة".

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