Wednesday, 04 October 2023 10:45 GMT

الرجبي يستحدث البطولات التنافسية لـدفع عجلة المنتخبات الوطنية

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يواصل اتحاد الرجبي، دفع عجلة النمو والتطوير لرياضة الرجبي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال خلق الأحداث التنافسية والشراكات الاستراتيجية، متحدين واقعهم كونهم من الاتحادات النامية وبموارد محدودة.
ويعمل اتحاد الرجبي على تنظيم واستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن الدولية، والتي تضمنت مشاركة فرق ومنتخبات من الدول المجاورة، في إطار خطته المدروسة لتجهيز المنتخبات الوطنية للرجال بفئتي السباعي والرجبي (15 لاعبا) لخوض المنافسات الدولية المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية.
طموحات اتحاد الرجبي في استضافة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يؤكد المدير التنفيذي للرجبي الأردني عزيز أبو خلف في حديثه لـ (الغد)، أن "رؤية الرجبي المستدامة تسير نحو بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لدعم خططهم الطموحة في الارتقاء باللعبة وتطويرها".
ويرى أبو خلف، أن استضافة العاصمة عمان للنسخة الأولى من البطولة المستحدثة "كأس الأردن"، بمشاركة منتخبات البحرين وكردستان وفريقين محليين إلى جانب المنتخب الوطني، يتجاوز أبعاد المنافسة، لافتا: "هذه البطولة تشكل منصة للاعبين والمدربين والحكام لاكتساب الخبرات وتكوين العلاقات وتبادل المعرفة وزيادة الاحتكاك، كما أنها تروج لمملكتنا سياحيا وتعزز مكانة الأردن ليكون بوابة رئيسية في استضافة المحافل الرياضية في المنطقة".
ويأتي تنظيم البطولة الدولية، لتشكل محطة تحضيرية للمنتخب الوطني لسباعي الرجبي، الذي يتأهب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تعد بطولة كأس آسيا للرجبي السباعي الحدث الأكبر لرياضة الرجبي الأردني على صعيد المنافسات الدولية، علما بأن المدير الفني أحمد حموقة استقر على 20 لاعبا في مرحلة التحضير الأولية، تمهيدا للاستقرار على قائمته النهائية.
ويؤكد أبو خلف: "نمتلك عناصر شابة اكتسبت الخبرات في الاستحقاقات السابقة، أهمها بطولة كأس أسيا 2022 في جاكرتا، والتي نجح منتخبنا خلالها بالتأهل الى الدور ربع النهائي، قبل أن يحل سابعا في الترتيب العام من أصل 12 منتخبا مشاركا، يعمل الجهازين الإداري والفني على تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا لخوض غمار المنافسات في الدوحة، والسعي للتقدم في التصنيف العام، هدفنا واضح برغبتنا في التأهل للدور نصف النهائي وتحقيق لقب كأس آسيا في غضون ثلاث سنوات، نسعى كمنظومة رياضية إلى تذليل العقبات وتوفير مقومات النجاح لمنتخبنا الوطني".
وفيما يتعلق بمنظومة الرجبي لـ15 لاعبا، يحرص اتحاد اللعبة على استكمال مشوار بناء وتأهيل المنتخب الوطني، من خلال تنظيم العديد من المباريات الودية مع منتخبات الدول المجاورة، وذلك بعدما تبادل الفوز مع المنتخب اللبناني في مباراتين سابقتين، حيث يقول أبو خلف في هذا الصدد: "ستبدأ تحضيرات المنتخب الوطني لـ15 لاعبا الشهر المقبل، وسنلاقي البحرين في 15 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالمنامة، وسنستضيفهم في الربع الأول من العام المقبل، نريد إبقاء لاعبينا في أجواء المنافسات".
ويكثف اتحاد الرجبي جهوده خارج الملعب، لتكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لدفع مبادراته التنموية، وهو ما يعتبره أبو خلف تسويقا ناجحا للعبة، مستطردا: "ستوفر هذه التحالفات الموارد اللازمة لتعزيز القدرات وتطوير منظومة الرجبي بشكل عام، إلى جانب تسويق الرجبي كمنتج ذو جاذبية عالمية يساهم بتوفير الفرصة للشركات وتعزيز انتشارها العالمي والتواصل مع الأسواق غير المستغلة".
وأتم حديثه بالقول:"رغم كوننا اتحادا ناميا بموارد محدودة، إلا أننا حملنا اسم الأردن بكل فخر إلى البطولات العالمية المرموقة، وأظهرت الإمكانات الهائلة لشبابنا الأردني قدرته على مجاراة أقوى الدول، من خلال الشراكات الاستراتيجية والعمل الجماعي الشغوف مع جميع أصحاب المصلحة، واثقون من قدرتنا على النجاح".

MENAFN04102023000072011014ID1107189804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث