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أنشيلوتي يشيد بقتالية لاعبيه.. راموس ينتقد التحكيم.. ومدرب يونايتد يرفض تقديم الأعذار

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأداء الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور في فوز فريقه على مضيفه نابولي بنتيجة 3-2، أول من أمس، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وصرح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "ما نطلبه من فينيسيوس أن يبحث عن المركز الذي يكون أفضل فيه، وبيلينجهام يتأقلم مع ذلك. لقد اتحدا بشكل جيد ولديهما الكثير من الإبداع، وجود كليهما في الجانب الأيسر يخلق الكثير من الخطورة".
وتابع أنشيلوتي بخصوص اللاعب الإنجليزي الذي سجل هدفا في المباراة وقدم تمريرة حاسمة: "الأمر المثير للدهشة بشأن بيلينجهام أنه يبلغ من العمر 20 عاما، ويبدو أنه في الثلاثين من عمره بسبب شخصيته وسماته".
واستطرد: "إنه دائما يركز بشكل جيد، وهو أمر نادر للاعب في عمره، الكفاءة والقوة البدنية والمهارة، من الواضح أنه فاجأ الجميع قليلا، نجاح الفريق هجوميا في الشوط الأول كان بسبب تحرك بيلينجهام وفالفيردي ورودريغو بشكل جيد بين الخطوط، ولم يتمكن ضغط نابولي من إيقاف تلك الحركة".
وأكد المدرب الإيطالي: "لقد كانت مباراة كاملة وجادة، شوط أول جيد للغاية، تعاملنا مع الكرة بشكل رائع، وخلقنا فرصا جيدة، تغيرت المباراة بعد ركلة الجزاء، لقد ضغطوا علينا، وعانينا لمدة 15 دقيقة، ثم استعدنا السيطرة مرة أخرى".
وعن مودريتش، الذي تركه أنشيلوتي على مقاعد البدلاء مرة أخرى، قال: "لقد منحته بعض الدقائق للمساهمة بخبرته، لقد فعل ما توقعناه منه، ووضع خبرته ومعرفته بالفريق تحت تصرف الفريق، 30 دقيقة على مستوى عال، يمكنه المساهمة، هذا ما يطلبه كل مدرب من أي لاعب لا يشارك ويغضب، لوكا في هذا الشأن رائع".
وكان ريال مدريد استهل المباراة باستقبال هدف عقب خطأ للحارس كيبا، وعن هذا الأمر، قال أنشيلوتي "كل لاعب له خصائصه، كيبا هائل بين العارضتين، لكنه يعاني في الكرات الهوائية، لا أحد كامل"، مضيفا بلهجة مازحة ليقلل من أهمية الخطأ: "أنا أيضا وسيم جدا، ولست مثاليا".
مدرب نابولي: فوز الريال ليس عادلا
من جانبه، يرى المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، رودي غارسيا، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني ليست عادلة؛ حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "لا أعتقد أنها نتيجة عادلة، يبدو التعادل أكثر عدلا، لكن كرة القدم تكون قاسية بهذه الطريقة في بعض الأحيان".
وأضاف: "لقد لعبنا بتكافؤ مع هذا الفريق الرائع، لكن المشكلة لا تكمن في تلقي الهدف الأول بهذه الطريقة، لأن اللعب من الخلف هو أسلوبنا ونحن نعلم أن هناك مخاطر في ذلك، يدرك اللاعبون أن باب الخطأ يبقى مفتوحا".
وتابع: "ظهرت مشكلتنا بعد التعادل، فقد قام اللاعبون بفتح المجال بصورة مبالغة، عندما تكون في لحظة صعبة عليك أن تبقى ثابتا، لا أن تضغط بقوة من الخطوط الأولى، وتفتح المساحات التي ينتظرها فينيسيوس وبيلينجهام".
وأشار: "جاء هدف بيلينجهام في وقت لم نقم فيه بحماية الدفاع، كان ينبغي علينا أن نجعل لاعبي خط الوسط والأجنحة قريبين منه، وأن ندفعه للأطراف، من الأفضل أن نترك الكرة لريال مدريد مع كارفاخال أو كامافينجا بدلا من بيلينجهام أو فالفيردي خلف لاعبي وسطنا".
واختتم: "أعتقد أن الأمر يرجع إلى سلوك الفريق الذي كان خاطئا، عندما تكون النتيجة 1-1 يجب أن نبقى متحدين وثابتين وألا نغامر بالضغط المتقدم، أعتقد أن الفريق والقادة في الملعب يجب أن يتعلموا كيفية قراءة اللحظات المختلفة للمباراة".
توخيل: لن نحقق أهدافنا
وأقر المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل، بصعوبة انتصار فريقه على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة (2-1) في ثاني جولات دور المجموعات، ليحافظ "العملاق البافاري" على صدارة مجموعته الأولى بوصوله إلى النقطة السادسة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين.
وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة للغاية، خاصة أنهم دافعوا بشكل قوي وجعلوا المهمة صعبة علينا لكسر تكتلهم، لقد سيطرنا على المباراة ولم نمنحهم فرصا حقيقية لتهديدنا، لذلك كان صعبا علينا استقبال هدف من أول فرصة لهم في الشوط الثاني، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة، لذلك فإن العودة بالنتيجة مؤشر يؤكد مدى جودة الأداء".
وأشاد توخيل بالتأثير الإيجابي للاعبه توماس مولر عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 77، قبل أن يصنع هدف الانتصار لزميله ماتيس تيل، مشيرا في هذا الصدد: "لقد كان واضحا عليه مدى تعطشه ورغبته في المساعدة، لعب دورا بالغا في الفوز رفقة جوريتسكا وتيل بعدما جلبوا الكثير من الحيوية والخطورة عند مشاركتهم".
وأكد توخيل أن فريقه بحاجة دائما إلى تأثير البدلاء، بقوله: "لا يمكننا تحقيق أهدافنا بـ11 لاعبا فقط، تبديلاتنا الثلاثة تأخرت بضع دقائق، لأنني كنت أفكر في الدفع بهم قبل معادلة موسيالا للنتيجة".
وكاد كوبنهاجن أن يسجل التعادل في الوقت القاتل بعدما ارتطمت الكرة في قدم تشوبو موتينج، وكانت في طريقها للشباك لولا تألق الحارس زفن أولريتش، الذي أخرجها ببراعة قبل تجاوز خط المرمى. وعن ذلك، قال توخيل: "زفن لعب دوره، وهذا ما يصنعه فارق الجودة في المستويات العالية إلى جانب العمل الجماعي".
واختتم: "كوبنهاجن لم يكن لديه ما يخسره في النهاية، وكانوا قريبين من تسجيل هدف عكسي، لكن زفن تصدى للكرة بشكل رائع، وهذا أمر قابل للحدوث دائما".
راموس: الحكم لعب دور البطولة
في المقابل، أكد مدافع إشبيلية سرجيو راموس، عقب التعادل مع إيندهوفن الهولندي 2-2 في دوري الأبطال، أن الحكم دانييلي أورساتو لعب دور البطولة "أكثر قليلا مما ينبغي" أثناء المباراة.
وقال قائد الفريق إن هذا حدث في "كرات حاسمة" مثل هدف أدريا بدروسا الملغي وركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الفريق الهولندي والمخالفة الأخيرة التي قادت إلى التعادل بهدفين، لافتا: "إنها قرارات سريعة جدا، لكن لديك الفار لتتأكد وترى الأمور بصورة أوضح. ركلة الجزاء، هدف بدروسا الملغي... إنها أمور كثيرة".
وأضاف: "في هذه المسابقة، يكون التحكيم متساهلا بشكل أكبر، لكن يبدو أن كل الأمور كانت ضدنا، علينا مواصلة التعلم"، مشيرا إلى شعوره بالقليل من العجز، بعدما قدم فريقه مباراة جيدة، ليرحل بطعم مر بسبب التعادل.
واستطرد: "حين لا تحصد النقاط الثلاث، لا تكون السعادة مكتملة، الأمر مؤسف، الحصول على النقاط الثلاث صعب في هذه المسابقة".
تين هاج: لا توجد أعذار
وأعرب إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن عدم شعوره بالقلق بشأن إمكانية الرحيل عن منصبه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم؛ حيث تواصلت أزمة النتائج بخسارة يونايتد أمام ضيفه غلطة سراي التركي 3-2 في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن مانشستر يونايتد فرط في تقدمه 2-1 ليخسر 2-3 في نهاية المطاف، وهو يعاني حاليا من أسوأ بداية لموسم منذ العام 1986.
وخسر مانشستر يونايتد 6 مباريات من أول 10 مباريات للمرة الأولى في 37 عاما، وبدأت الشكوك تحوم حاليا حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط.
ولكن تين هاج الذي قال إنه لا توجد أعذار لأداء فريقه المتواضع، أكد أن الجميع داخل النادي يتعاونون في الاتجاه نفسه.
ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى ترك منصبه، قال المدرب الهولندي: "الموسم الماضي: كان ممتازا، ورائعا للغاية، حققنا أكثر مما توقعناه، ندرك أيضا أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة، في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع، لكننا سنخرج منها سويا وسنقاتل معا، سندعم بعضنا بعضا. أنا، المديرون، الفريق، كلنا سنقاتل".
وأردف: "نعلم أن بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، وبالعمل الجماعي سنعبر هذه الأزمة، لو أعطيت تفسيرا، سترون المبررات، لا توجد مبررات، لا يمكن أن نرتكب الأخطاء التي نقع فيها، يجب أن نلعب بشكل أفضل، إنها حقيقة بسيطة، يجب أن نفوز بمبارياتنا".
ولدى سؤاله عن إمكانية إخراج الحارس الكاميروني أندريه أونانا من التشكيل الأساسي تجنبا لمزيد من الأخطاء القاتلة، دافع تين هاج عن حارسه السابق في أياكس. وقال: "وصل أندريه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس، وفي الموسم الماضي كان في نهائي دوري الأبطال مع الإنتر، لذلك، نعم، لديه القدرات ليكون أحد أفضل حراس المرمى في العالم".
وتابع: "لقد أظهر وسيواصل إظهار ذلك، لقد رأينا عن كثب قدراته وشخصيته العظيمة، عندما يرتكب الأخطاء، سينهض من كبوته".-(وكالات)

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