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السلة يحصد ميدالية تاريخية للأردن في الأسياد

10/4/2023 2:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حجز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مقعده في الدور النهائي لدورة الألعاب الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على منتخب الصين تايبيه“تايوان” بنتيجة 90-71 (النصف الأول 45-35)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
وسيلتقي المنتخب الوطني مع المنتخب الفلبيني عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الجمعة، بحثا عن التتويج بالميدالية الذهبية، حيث تأهلت الفلبين للمشهد النهائي بفوزها على مستضيفة البطولة الصين (77-76)، والأخيرة ستنافس الصين تايبيه على الميدالية البرونزية.
وبات“صقور الأردن” أول فريق محلي في رياضة جماعية يضمن تحقيق ميدالية ملونة (ذهبية أو فضية) للأردن، بعدما اكتفى في مشاركته السابقة بإحراز المركز الرابع في نسختي العامين 1986 بكوريا الجنوبية و2006 بقطر، والمركز السابع بنسخة العام 2010 في الصين، والمركز التاسع بنسخة العام 2014 في كوريا الجنوبية.
الأردن 90 الصين تايبيه 71
لم يجر المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص تعديلات على تشكيلته المعتادة، ليبدأ اللقاء بالخماسي الأساسي المكون من اللاعبين، فريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنسين جون بوهانون ورونديه جيفرسون وأحمد الدويري، فيما بدأ المدير الفني لمنتخب الصين تايبيه سانغ ماو سين اللقاء معتمدا على خبرات الخماسي، تينغ لين وتشينغ لي وتشين تسينغ والمجنسين محمد البشير وويليام أرتينو.
ورد المنتخب الوطني على ثلاثية تينغ لين في مستهل الفترة الأولى، بسلتين دقيقتين لبزيع وبوهانون من نفس المسافة مع سلة للدويري وثلاث نقاط من خط الرميات الحرة، ثم عاد تينغ لين ليسجل ثلاثيتين وواحدة للبشير (11-11)، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، حسم“صقور الأردن” الفترة الأولى على ايقاع سلة للمجنس جيفرسون من اختراق هجومي (19-16).
وعاد تينغ ليفتتح التسجيل للصين تايبيه في الفترة الثانية بسلة من المسافة البعيدة، ليرد جيفرسون بسلتين من اختراقين هجوميين مع ثلاثية دقيقة للهندي (26-21)، أجبرت مدرب الصين تايبيه سانغ ماو على طلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع فيريدي وجيفرسون والدويري من مواصلة عنفوانهم في التسجيل، لينهي المنتخب الوطني النصف الأول متقدما (45-35) بعدما حسم الفترة الثانية (26-19).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، التي تميز أداؤه فيها بالدفاع الشرس والقوة الهجومية، فسجل الدويري وفريدي وبزيع وبوهانون من المحاور كافة، ليعزز“صقور الأردن” تقدمهم في النتيجة الإجمالية بفارق 22 نقطة (69-47) بعدما حسموا الفترة الثالثة (24-12).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي عمد خلالها مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على المداورة بين اللاعبين وإراحة الأساسيين مع ارتفاع الفارق النقطي، فيما لم تنجح محاولات الصين تايبيه بالعودة للنتيجة في الفترة الأخيرة التي حسمها (24-21)، ليخسر في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 19 نقطة (71-90).
وبرز الأميركي رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 20 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات بفاعلية 27، يليه جون بوهانون بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 15 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 20، ثم أحمد الدويري بتسجيله 19 نقطة مع 10 متابعات“الدبل دبل” وتمريرتين بفاعلية 28، وفريدي إبراهيم بتسجيله 14 نقطة مع متابعة و6 تمريرات حاسمة بفاعلية 23.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 51 % (33 من 65) مقابل 36 % للصين تايبيه (26 من 73)، و55 % من داخل القوس (24 من 44) مقابل
37 % للصين تايبيه (14 من 38)، و43 % من خارج القوس (9 من 21) مقابل 34 % (12 من 35)،
و75 % من خط الرميات الحرة (15 من 20) مقابل 78 % للصين تايبيه (7 من 9)، وقام المنتخب الوطني بإجمالي 51 متابعة ناجحة (39 دفاعية و12 هجومية) مقابل 33 متابعة للصين تايبيه (25 دفاعية و8 هجومية).
وسجل“صقور الأردن” 16 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 10 نقاط للصين تايبيه، و10 نقاط مقابل 5 نقاط من الفرصة الثانية، و15 نقطة مقابل 14 نقطة من الفاست بريك، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الصين تايبيه بإضافتها 35 نقطة مقابل 10 نقاط جاءت من“بنش” المنتخب الوطني.

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