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نتفليكس سترفع أسعار خدمتها قريبا

10/4/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تخطّط "نتفليكس" لرفع سعر خدمتها الخالية من الإعلانات بعد انتهاء إضراب الممثلين في هوليوود، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن المرجّح أن ترفع المنصة الأسعار في العديد من الدول، إلّا أنّها قد تبدأ بالولايات المتحدة وكندا، وفقًا لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر.

ولم يكشف التقرير عن مقدار الزيادة التي ستفرضها نتفليكس على الأسعار، أو متى سيبدأ سريان الأسعار الجديدة بالضبط، إلّا أنّ المنصة كانت قد خفّضت أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان في شباط. وفي الشهر نفسه، وضعت خطّة للحدّ من مشاركة كلمات المرور من قبل المشتركين، والتي تمّ طرحها في أكثر من 100 دولة في أيار.

وتستمرّ المحادثات بين نقابة الممثلين SAG-AFTRA والتحالف الأميركي للمنتجين السينمائيين والتلفزيونيّين (AMPTP)، الذي يمثل استوديوهات الأفلام والتلفزيون، ومن المقرّر عقد اجتماعهم القادم يوم الأربعاء.

وتوصّل اتحاد الكتّاب إلى اتفاق مبدئيّ مع AMPTP الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر من المفاوضات الفاشلة. -وكالات

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