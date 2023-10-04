ما هي أفضل الأطعمة لطلاب المدارس؟

لطالما يتساءل الكثير من الأهالي عن كيفية إعداد وجبات صحية سريعة تكون مناسبة للمدرسة، وتؤمّن العناصر الغذائية اللازمة لنمو أولادهم.



وتقول أخصائية التغذية عميرة صالح، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الغذاء الصحي يعد أمراً ضرورياً لطلبة المدارس بمختلف فئاتهم العمرية كونها مرحلة أساسية يحدث فيها نمو بدني سريع، لذلك لا بد من الاهتمام بالتغذية، من خلال تأمين غذاء يحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تحتاجها عملية نمو الجسم، مشيرة إلى أن الاحتياجات الغذائية للتلامذة الأطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً، تختلف عن الاحتياجات الغذائية للتلامذة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.



وبحسب عميرة فإن التلامذة الأصغر سناً عادة ما يحتاجون إلى سعرات حرارية أقل، مقارنة بما يحتاجه المراهقون، خصوصاً أثناء فترات نموهم السريعة، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على متطلبات البروتين، التي عادة ما تكون قليلة لدى الطلبة الصغار، مقارنة بالمراهقين الذين يحتاجون للبروتين، الموجود في منتجات الألبان وزبدة الفول السوداني، لدعم نمو العضلات والتطور أثناء مرحلة البلوغ.



وشددت صالح على ضرورة أن تحتوي الأطعمة التي يصطحبها معهم الطلبة إلى المدرسة، على الكالسيوم الموجود في الجبن والسبانخ الذي يساعد في نمو العظام، والدهون الصحية مثل الجوز التي تساعد على تطور الدماغ، والفيتامينات والمعادن التي تحافظ على المناعة، إضافة إلى الألياف التي تحسن عملية الهضم، مشددة أيضاً على ضرورة وجود معدن الحديد في الأطعمة مثل التفاح وذلك بشكل خاص للفتيات المراهقات.



من جهتها دعت أخصائية التغذية تالا الخطيب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" الأهالي، إلى الحرص على أن تجمع الوجبات المدرسية، بين ما يحب أن يتناوله أولادهم، وبين العناصر الغذائية التي تضمن لهم النمو السليم.



وبحسب الخطيب فإنه مع مراعاة عدم القدرة على إرسال بعض أنواع الأطعمة، نظراً لعدم إمكانية صمودها دون تبريد، أو حتى عدم ملاءمتها للجو المدرسي، فإن قائمة الأطعمة التي يمكن إرسالها إلى المدرسة، تصبح محدودة وضمن الخيارات التالية:







التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً:



استخدام خبر الشوفان أو القمح الكامل في عمل الساندويشات.



ساندويش من اللبنة والنعناع.



ساندويش من الجبنة (مختلف الأنواع) مع الخس.



ساندويش من الزعتر والزيت.



كعك بالحليب (مرة أسبوعياً).



فطائر صغيرة بالسبانخ.



جزر نيّئ أو خيار (يومياً)



حصة من الفوشار المحضّر في المنزل بطريقة صحّية.



ألواح شوكولا داكنة صغيرة (ثلاث مرات في الاسبوع).

حبّتين من الجوز يومياً.



موزة أو تفاحة دون تقطيع لمنع تعرّضها للتلف.





التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً:









استخدام خبر الشوفان أو القمح الكامل في عمل الساندويشات.



ساندويش لفائف الديك الرومي وشرائح الأفوكادو.



ساندويش من الحمص.



ساندويش من الجبنة (مختلف الأنواع) مع الخس أو الجرجير.



شطيرة زبدة الفول السوداني (مرة اسبوعياً).



جزر نيّئ أو خيار (يومياً).



كعك بالشوكولا (مرتين أسبوعياً).



فطائر بالسبانخ.



حصة من المكسرات النيئة (مرتين أسبوعياً)



موزة أو تفاحة يومياً.

حبّتين من الجوز يومياً.