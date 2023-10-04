خبراء: الأرق يصيب أصحاب التفكير المفرط في أمور العمل

أكد الخبراء بأن محتوى الأفكار ونوعيتها يؤثران على جودة النوم عند الأفراد وصحتهم العامة.. فكيف يمكن أن تؤثر نوعية الأفكار على النوم؟ ولماذا عقولنا تختار وقت ما قبل النوم للتفكير المفرط؟



دراسة أسترالية جديدة، بحثت في كيفية تأثير أفكارِ الأشخاص قبل النوم على نوعية نومهم، فكانت نتائجها أن:

الأشخاص الذين ينامون بشكل جيد يعيشون تجارب بصرية أثناء الغفوة أو فترة نومهم، مثل رؤية أشخاصٍ محببين أو أشياء وتجارب شبيهة بالأحلام.



بينما الأشخاصُ الذين يعانون الأرقَ بسبب تفكيرهم المفرط بخطط اليوم التالي أو المستقبل يعانون من نوم غير مريح، وبالتالي يؤثر على صحتِهم ما ينتج عنه أيضا أرق وتعب يؤدي لدخولهم مجددا في دوامة التفكير ودورة سلبية تصعّب عمليةَ النوم.



أشارت الدراسة إلى أنه حتى الأشخاص الذين ينامون عموما بشكل جيد، يمكن أن يواجهوا مشكلات في النوم إذا كانوا متوترين بشكل ما قبل النوم، مثل القلق بشأنِ أمور مهمة مقررة في اليوم التالي.



نصح الخبراءُ بعدم المشاهدة المكثفة للتلفاز قبل النوم، لأنها ترتبط بخفض جودة النوم ومزيد من الإرهاق وتزايد أعراض الأرق.



وحول هذا الموضوع يقول أستاذ واستشاري المخ والأعصاب واضطرابات النوم بطب القصر العيني عمرو حسن الحسني خلال حديثه لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية:



عند الخلود إلى النوم تنهال علينا سلسلة لا متناهية من الأفكار المشبعة بالخيال والتفكير في المستقبل وفي الماضي وغيره من المواضيع والتفكير بشكل سلبي.



يؤثر التفكير المفرط قبل النوم على جودة النوم ويتسبب في الأرق والاستيقاظ المتكرر في الليل مما يؤثر على مردود اليوم الموالي.

ضرورة حصول الجسم والعقل على قسط كاف من النوم لصحة أفضل.



فما السبيل لطرد التفكير المفرط قبل النوم؟







علينا ان نعود أجسمنا على العادات الصحيحة والصحية للنوم "sleep hygiene".



تعديل وضبط حرارة الغرفة قبل النوم على درجة تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية بما يضمن نوما أفضل.



تفادي الأمور التي تؤثر على عملية النوم كتناول المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين.



الامتناع عن تناول الأكلات الدسمة والمشبعة قبل الذهاب إلى السرير.



الاسترخاء والابتعاد عن المناقشات السلبية والحادة في آخر ساعات اليوم.



يوثق العقل ويخزنها أكثر المعلومات قبل النوم

الابتعاد عن شاشات التلفاز والهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم.