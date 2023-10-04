Wednesday, 04 October 2023 10:44 GMT

انطلاق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأحد القادم

10/4/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول (دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد) يوم الأحد الموافق 8-10 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والوطن العربي

وقد ذكر مدير المهرجان الأديب جروان المعاني بأن فعاليات المهرجان ستقام في عدة محافظات برعاية الأديب محمود أبو عواد وبتشاركية مع مجموعة منتديات وهيئات ثقافية لها بصمتها على الساحة الثقافية وهي منتدى البيت العربي الثقافي منتدى الجياد للثقافة والتنمية ومنتدى الفريق الإبداعي ومنتدى المستقبل الثقافي وأكد مدير المهرجان المعاني على أن مثل تلك التشاركيات الثقافية تعد مهمة ولها دورها الفعال في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع عبر مهرجانات متخصصة لهذا الغرض
لابراز المشهد الثقافي بابهى صورة و بما يليق باردننا الغالي من خلال العمل الجماعي المدروس الهادف
ومن الجدير بالذكر بإن المهرجان سيكون بدعم من جهات عدة على رأسها البنك الاردني الكويتي انطلاقا من دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يخص الشأن الثقافي وحرصه دوما على تطوير البيئة الثقافيةوالارتقاء بها لتكون واجهة مهمة في الوطن الحبيب وذلك
بإقامة خطوط تشاركية مع كافة فئات المجتمع للوصول الى التنمية الثقافية المستدامة.

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