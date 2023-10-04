انطلاق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأحد القادم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول (دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد) يوم الأحد الموافق 8-10 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والوطن العربي
وقد ذكر مدير المهرجان الأديب جروان المعاني بأن فعاليات المهرجان ستقام في عدة محافظات برعاية الأديب محمود أبو عواد وبتشاركية مع مجموعة منتديات وهيئات ثقافية لها بصمتها على الساحة الثقافية وهي منتدى البيت العربي الثقافي منتدى الجياد للثقافة والتنمية ومنتدى الفريق الإبداعي ومنتدى المستقبل الثقافي وأكد مدير المهرجان المعاني على أن مثل تلك التشاركيات الثقافية تعد مهمة ولها دورها الفعال في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع عبر مهرجانات متخصصة لهذا الغرض
لابراز المشهد الثقافي بابهى صورة و بما يليق باردننا الغالي من خلال العمل الجماعي المدروس الهادف
ومن الجدير بالذكر بإن المهرجان سيكون بدعم من جهات عدة على رأسها البنك الاردني الكويتي انطلاقا من دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يخص الشأن الثقافي وحرصه دوما على تطوير البيئة الثقافيةوالارتقاء بها لتكون واجهة مهمة في الوطن الحبيب وذلك
بإقامة خطوط تشاركية مع كافة فئات المجتمع للوصول الى التنمية الثقافية المستدامة.
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