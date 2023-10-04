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تشن يرعى الاحتفال بمهرجان الأطباق لمقاطعة سيتشوان

10/4/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، وحضور السفير التايلاندي في الأردن سوبارك برونغثورا ، والسفير الماليزي في عمان محمد نصري بن عبدالرحمن، وشخصيات أردنية، بالإضافة إلى نجوم الفن وممثلين من نقابة أصحاب المطاعم والقطاعات السياحية، وأساتذة وطلاب من جامعات أردنية، أقيمت في المركز الثقافي الصيني بعمان فعالية مهرجان الأطباق من مقاطعة سيتشوان الصينية تحت عنوان "معا تحت نفس البدر الساطع - عيد منتصف الخريف ".





وقدمت مطاعم الطعام الصيني المحلية في الأردن (مطعم القرية الصينية، ومطعم سليمة الصينية)، وجبات صينية كلاسيكية من مقاطعة سيتشوان مثل دجاج كونغ باو، لحم البقر المقلي والخضروات، والسمك مع المخللات للضيوف، مما أتاح لهم تجربة سحر الأطعمة الصينية.

وفي الجزء الأول من الفعالية، قدم طهاة المطاعم عروضًا رائعة لمهاراتهم في التقطيع وعرض الطريقة التقليدية لصنع المعكرونا الصينية، بينما قام طلاب من الجامعة الأردنية بأداء أغنية صينية بعنوان "متى سيكون القمر ساطعا"، بالإضافة إلى عرض رقص وأداء شعري بعنوان "وانغ يوي هواي جو"، مما قدم للحضور تجربة بصرية ممتعة.

حضر الفعالية أكثر من 150 شخصًا من مختلف المجالات، حيث أشار السفير الصيني في كلمته إلى أهمية عيد منتصف الخريف للشعب الصيني. وقال إن عيد منتصف الخريف يحل في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس في التقويم القمري الصيني، وهو يعبر عن الوحدة ولم الشمل، حيث يكون القمر في أوج سطوعه. وعلى الرغم من المسافة الكبيرة بين الأردن والصين، إلا أن علاقات الصداقة بين الشعبين تعود إلى زمن طويل، ولديهما تقاليد وثقافات مشتركة. وأضاف أنّ عيد منتصف الخريف يعبّر عن هذه المشاعر الجميلة المشتركة بين البشر عبر الحدود الوطنية والعرق والدين. وأكد أيضًا أن الأطعمة المقدمة في هذا الحفل تأتي من ولايته سيتشوان، والتي تعرف بلقب "عاصمة الأطعمة اللذيذة في العالم"، وهي معروفة بتوابلها الحارة واللذيذة. وأشهر أطعمة سيتشوان تشمل الهوت بوت السيتشواني ودجاج كونغ باو وتوفو مابو، وهي أطباق مشهورة على مستوى العالم. وأعرب عن ثقته في أن الجميع سيقضون ليلة جميلة ولا تُنسى تحت سماء مليئة بالجمال ومع أطعمة لذيذة.
في هذا الوقت، ربما يكون الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية في هانجو بالصين يستمتعون بنفس البدر الساطع ويتبادلون الضحكات، أو ربما قد دخلوا بالفعل في أحلام سعيدة تحت ضوء القمر. وبهذه المناسبة، نقدم التهاني للوفد الأردني على فوزهم بالعديد من الميداليات، ونتمنى لهم المزيد من النجاح.

وتعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الفعاليات العالمية لعيد منتصف الخريف التي تنظمها وزارة الثقافة والسياحة الصينية. بدأت الفعاليات معا تحت نفس البدر الساطع- عيد منتصف الخريف" في عام 2017، وتقام في ما يقرب من 60 دولة ومنطقة حول العالم، حول فترة عيد منتصف الخريف، وتعبر عن مفهوم الوحدة والتواصل والسعادة في عيد منتصف الخريف. وتسلط الضوء على قيم الأسرة والمجتمع في الثقافة الصينية. بعد سنوات من الجهد، أصبحت هذه الفعالية واحدة من العلامات المهمة للاحتفالات التقليدية الصينية وتحظى بشعبية كبيرة بين مواطني العديد من الدول وأصبحت منصة مفيدة لتعزيز تبادل الثقافات.
حضرت الفعاليّة وسائل الإعلام الأردنية والصينية، منها وكالة أنباء شينخوا وتلفزيون الصين المركزي، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وممثلي الصحف المحليّة.

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