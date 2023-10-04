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الشربجي: الاستثمار في الأطفال هو الأمثل

10/4/2023 2:32:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مركز الحسين الثقافي فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمكتبيين الأردنيين تحت عنوان "واقع مكتبات الأطفال في الأردن والتحديات التي تواجهها".

ومندوباً عن أمين عمان، رعى المدير التنفيذي للشؤون الثقافية في الأمانة المهندس بسام العبداللات فعاليات المؤتمر الذي يقام على مدار يومين بتنظيم من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ودائرة المكتبات العامة- أمانة عمان الكبرى.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد ندوة خاصة للمشكلات والتحديات التي تواجه الكتابة والنشر الخاص بأدب الأطفال، وندوة خاصة بالتأليف والنشر للأطفال يديرها أحد المتخصصين في أدب الأطفال بمشاركة عدد من الكتاب والناشرين المتخصصين.

كما يشمل عددا من الأوراق العلمية التي جرى تحكيمها مكتبات الأطفال ودورها التوعوي والتنموي والقراءة والمكتبات في ظل العولمة والحوسبة والإنترنت، إضافة إلى عدد من دراسات الحالة الخاصة بمكتبات الأطفال في الأردن.

وقال رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الدكتور نجيب الشربجي إن الاستثمار في فئة الأطفال هو الاستثمار الأمثل وهو ما نسعى إليه بالشراكة مع أمانة عمان لنشر حب القراءة والمطالعة عند هذه الفئة وهي النسبة الأكبر من مجتمعاتنا.

من جانبه، قال مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الدكتور ثامر الشوبكي إن الأمانة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الثقافية التي تندرج تحت مظلتها المكتبات العامة التي تعتبر نافذة لنشر العلم والتشجيع على القراءة والكتاب من خلال العديد من المبادرات التي تنفذها عبر 34 مكتبة في أنحاء العاصمة عمان.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والمختصين في علم المكتبات والمعلومات من دول عربية (سلطنة عمان وفلسطين)، إذ يسلط المؤتمر الضوء على عرض تاريخ مكتبات الأطفال وتطورها مع التركيز على المكتبات العامة التي تضم مكتبات أطفال ضمن مبانيها.

ويغطي المؤتمر النقاش والبحث حول مكتبات الأطفال المستقلة عن المكتبات العامة أو التي تشكل فروعاً للمكتبات العامة، وواقع مكتبات الأطفال في الأردن، ودور مكتبة أمانة عمان من نشأتها وتطورها وخدماتها وأنشطتها.

كما يبحث المؤتمر أهمية حوسبة مكتبات الأطفال وتحويلها إلى مراكز مصادر للتعلم، ودور مكتبات الأطفال في تنمية الوعي المعرفي للأطفال مع عرض نماذج وتجارب رائدة من مكتبات الأطفال في الأردن بما في ذلك المكتبات التابعة لمؤسسات القطاع العام، والتابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والتابعة للجمعيات المهنية والثقافية والتربوية أو غيرها.

ويناقش المؤتمر التحديات الفنية والتقنية والمادية والبشرية التي تواجه مكتبات الأطفال وكذلك المتعلقة بالأدب الموجه للأطفال وضعف الإنتاج الفكري العربي المنشور للأطفال.

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