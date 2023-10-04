‎المملكة تطلق البرنامج الثقافي الفني الموعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تطلق قناة المملكة ضمن باقة جديدة من برامجها، برنامج "الموعد"، الذي يبث كل جمعة في تمام الساعة 9:05 مساء، ابتداء من 6 تشرين الأول الحالي.
وهو برنامج حواري ثقافي وفني، يستضيف رموز الحركة الإبداعية في الأردن، ويستند الحوار فيه على ثلاثة محاور أساسية، هي نشأة الضيف، وتَشَكُّلُ موهبته، ومناقشة منجزه الإبداعي، عبر مشوار مدته ساعة تلفزيونية لكل حلقة، آخذا على متنه عرض المكان الأردني وجمالياته، طوافا بين المحافظات.
ويتنوع الضيوف بين كتاب وشعراء وعاملين في مجال الدراما والسينما والموسيقى والتشكيل، وكل ما يتصل بهذه الميادين من فنون أخرى، ويسعى الحوار إلى تجلية تلك التجارب وربط تطورها بالبيئة الحاضنة، كما يذهب باتجاه مناقشة العقبات والتحديات في كل مجال، إلى جانب الإضاءة على النجاحات والمنجزات ومعاينة تأثير الضيوف في المشهد الأردني والعربي والعالمي.
يعد البرنامج ويقدمه سلطان القيسي، وهو شاعر وكاتب، إلى جانب كونه مذيعا في قناة المملكة، مما يمنحه إطلالة على الوسطين الثقافي والفني، بما يشتملان عليه من أسرار وتفاصيل، تخدم الهدف الأساسي للبرنامج.
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