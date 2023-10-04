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خبير: 8 أعشاب تحسّن صحة الغدة الدرقية

10/4/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلعب الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة في الرقبة، دورًا مهمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
وكما هو الحال مع الغدد الهرمونية الأخرى، فإن الغدة الدرقية أيضًا متقلبة المزاج، وتقلباتها لها تأثير كبير على الصحة؛ فعندما تعمل بشكل جيد تشعر بالحيوية والتوازن. ولكن عندما لا يحدث ذلك، فإنه يمكن أن يسبب إرهاق الغدة الدرقية تقلبات الوزن والمزاج.

ومع ذلك، حتى لا تصل التقلبات في الغدة الدرقية لديك إلى الحد الذي يتطلب تدخلًا طبيًا، فإن العلاجات التكميلية مثل نمط الحياة الصحي المعزز بقوة الأيورفيدا، يمكن أن توفر دعمًا شاملاً لصحة الغدة الدرقية لديك، وفق ما يقول الدكتور غانيش تشودري الهندي المتخصص بطب وجراحة الأيورفيدا (BAMS)، PHC، وذلك حسب ما ذكر موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص.

وفيما يلي 8 أعشاب طبيعية يمكن أن تحسّن صحة الغدة الدرقية:


الأشواغاندا

أوضح الدكتور تشودري ((ان الأشواغاندا عشبة أيورفيدا مشهورة تتمتع بخصائص ممتازة لمساعدة جسمك على التكيف مع التوتر)). مضيفا ((أن تناول اشواغاندا يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتوازن مستويات هرمون الغدة الدرقية المحفز)).

التريفالا
التريفالا عبارة عن مزيج من ثلاث فواكه: أمالاكي وبيبهيتاكي وهاريتاكي. وعلى ما يبدو تدعم عملية الهضم وإزالة السموم، الأمر الذي يمكن أن يفيد صحة الغدة الدرقية بشكل غير مباشر عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية، ما يقوي الجسم وجميع عملياته.

الجوجول
يشتهر الجوجول Guggul بدوره في استقلاب الدهون وقد يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر ضروري لصحة الغدة الدرقية.

من أجل ذلك، يوصي الدكتور تشودري به لصحة الغدة الدرقية لأنه يساعد على تنشيط هرمون الغدة الدرقية الذي كان موجودًا سابقًا في شكل غير نشط يسمى هرمون الغدة الدرقية.

بلاديروراك
 وهو نوع من الأعشاب البحرية، غني باليود، ومعدن مهم لوظيفة الغدة الدرقية.

يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى اختلال توازن الغدة الدرقية. كما يمكن أن يساعدك هذا النبات في حل هذه المشكلة. فقط ضع في اعتبارك عدم تناول الكثير من هذه العشبة لأنها غنية جدا باليود. إذ قد يؤدي وجود الكثير من اليود في الدم إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.

شيلاجيت
 شيلاجيت مرادف للصحة الجنسية والأداء. ومع ذلك، يوصي الدكتور تشودري به لصحة الغدة الدرقية أيضًا، لأنه غني بالمعادن وحمض الفولفيك، الذي يدعم مستويات الطاقة وقد يساعد بشكل غير مباشر في تحسين وظيفة الغدة الدرقية.

براهمي
 براهمي، عشب مشهور آخر يستخدم غالبًا في منتجات الشعر. وهو معروف بتأثيراته المهدئة على الجهاز العصبي. لذا فإن تناوله إذا كنت تعاني من التوتر والقلق بشكل متكرر، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة. وبالتالي صحة الغدة الدرقية أيضًا.

كانشانار
 ويوصى الدكتور تشودري أيضًا بكانشانار الذي يستخدم تقليديًا للحفاظ على صحة الجهاز اللمفاوي. قائلا ((إن كانشانار له خصائص مفيدة يمكن أن تقلل من عقيدات الغدة الدرقية وتدعم صحتها)).

جاتامانسي
 وعشبة الجاتامانسي معروفة بخصائصها المهدئة والحد من التوتر. ويمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من اختلال توازن الغدة الدرقية بسبب الإجهاد.

وأخيرا، إذا كنت تعاني من أعراض حادة تشير إلى خلل مزمن في الغدة الدرقية، فيرجى استشارة الطبيب والحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

جدير بالذكر، من المفترض أن تدعم العلاجات التكميلية صحتك العامة وتجعل جهازك المناعي أكثر قوة، لكنها لا تحل محل الطب الحديث. ومع ذلك، لتعزيز مناعتك، وخاصة صحة الغدة الدرقية، على أساس يومي، يقول الدكتور تشودري ((إن أفضل طريقة لاستهلاك هذه الأعشاب هي في شكل مسحوق. يمكنك البدء بواحدة أو مجموعة من الأعشاب و تناولها مع الحليب الدافئ.

ومع ذلك، أطلب من الجميع توخي الحذر)). وخلص الى القول ((لا أحد يتمتع بنفس البنية. لذا من المهم أن يكون لديك نهج شخصي للصحة. تأكد من اختيار طبيب أيورفيدا معتمد وعلامات تجارية آمنة لشراء هذه الأعشاب ومعرفة أي منها تناسبك بشكل أفضل ومقدارها)). -وكالات

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