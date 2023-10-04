Wednesday, 04 October 2023 10:44 GMT

علي عطية في معرضه الأول يخط لوحاته الفنية بإحساس المبدع

10/4/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - نافذته على العالم هي تلك الرسومات التي تحمل أحاسيس مختلفة وغامضة، وفيها من الإبداع والفن ما يثبت أن الطفل علي عطية ابن الـ11 عاما قادر على وضع بصمات مميزة في فن الرسم بلوحات تشكيلية تتضمن رسائل عميقة.
إصابته بطيف التوحد جعلته شخصا مختلفا بحجم الإبداع لديه من خلال رسوماته، استطاع أن يكون ملهما لكل شخص موهوب لكنه سجين لليأس يفتقد خريطته نحو النجاح أما هو فقد كان محظوظا بحب واهتمام أسرته وتحديدا والدته التي كرست كل طاقتها لتعليمه ودمجه وحمايته.
هي كأم منحت طفلها كل ما يحتاج، لم تقبل بأن تكون مقصرة بحقه سعت وعلى كل الأصعدة إلى تهيئة الطريق أمامه راغبة في توصيله إلى نقطة آمنة تسمح له بأن يعيش الحياة مكتفيا ومحققا للحلم الذي تطمح إليه وهو أن يكون رساما مشهورا. كانت خطوتها الأولى نحو هذا الحلم المعرض الفني الذي أقامته له قبل أيام قليلة لتعريف الناس بموهبة ابنها ولتؤكد لهم أن الاختلاف قد يكون علامة فارقة في حياة الإنسان.
وتبين والدة علي مايا جوخدار في حديثها لـ"الغد" أن ولادتها لابنها كانت ولادة طبيعية ولم تكن هناك أي مشاكل تؤثر عليه كطفل وحتى عمر السنتين كان كل شيء يسير وفق الطبيعي، لكن بعد ذلك بدأت تلاحظ بعض التصرفات الغريبة وحركات نمطية دفعت الأم لأن تشك بوجود مشكلة ما عند طفلها وخاصة عندما بدأ يفقد جمله وكلماته، لذلك كان لا بد من عرضه على طبيب لتشخيص حالته. تقول في البداية كان تشخيصه كمصاب بطيف التوحد غريبا وغير مفهوم بالنسبة لنا فنحن من قبل لم نسمع عن التوحد وهذا ما جعل الموضوع أصعب. وتشير إلى أن المزعج حقيقة أن الطريق ليس واضحا أمام ذوي الإعاقة وأسرهم، فهناك حيرة كبيرة يعيشها الأهل ممن لديهم ابن من ذوي الإعاقة بسبب عدم وجود مرشد يوجههم للطريق الصحيح ويبين لهم المطلوب لتمكين أبنائهم من حقوقهم وإعطائهم الفرصة.
"التخبط" كان عنوان تلك المرحلة بحسب الأم التي وجدت نفسها تائهة لا تعرف ما الذي عليها أن تفعله بالضبط، وخاصة أنها لم تكن تدرك بماذا يمر ابنها وإلى أين ستصل حالته وماذا عليها أن تتوقع منه، فالتوحد كمرض يعد غامضا وبالذات عندما تختلف الآراء من طبيب لآخر. البعض نصحها بالأدوية وآخرون كان رأيهم أن تبعده تماما عن الشاشات وأن تركز بالمقابل على دمجه مع الأطفال.
لجأت أولا للأدوية، لكنها لم تجد فيها الفائدة أو أي تحسن ملحوظ على حالة ابنها بالذات فهو بطبيعته شخصية هادئة. لذا كان خيارها الثاني اللجوء لجلسات النطق والعلاج الطبيعي والتي كلفتها مبالغ كبيرة جدا على مدى سنوات.
وعن التحاقه بالمدرسة؛ تبين الأم أن تسجيل ابنها بالمدرسة واجه بعض التحديات فتقبل هذه الفئة ما يزال محدودا لكن التمسك بالحق كفيل بجعله واقعا وهذا تماما ما حدث مع علي عندما قررت والدته أن تتصالح مع إعاقته فهو بالنسبة لها نعمة من الله.
دخوله المدرسة جاء بعد قرار صعب اتخذته والدته من أجله فقد اضطرت لترك عملها وتغيير مسار حياتها لتنتصر به على كل الصعوبات، لذلك قدمت لإحدى المدارس للعمل فيها كمعلمة ولتضمن لابنها مكانا يتقبله، محاولة بكل طاقتها الوقوف معه وتسهيل الطرق أمامه لكي يتمكن من الاعتماد على نفسه والاستمرار في الحياة.
وأكثر ما تهتم به كأم هو دمجه في المدرسة وأيضا في المجتمع، لذلك تحرص دائما على اصطحابه وتقديمه للناس على أنه طفل مصاب بالتوحد، مبينة أنها بمجرد إخبارهم بالحقيقة تقرأ احيانا ملامح الصدمة على وجوههم محاولة بذلك توصيل بعض الرسائل المهمة ككسر حاجز الخوف من أطفال التوحد وإثبات أن الاختلاف ليس بالضرورة أن يكون سيئا أو منفرا ومن الخطأ الحكم عليه بأنه طفل عدواني فقط لأنه مصاب بالتوحد.
وتلفت الى انها تتعمد الحديث عن تميزه لكل معارفها، وكل ما يحققه حتى لو كان بسيطا تنظر إليه على أنه إنجاز يستحق أن تفخر به. أما عن موهبة الرسم، فتجد الأم أن ابنها يمتلك حسا فنيا عاليا وهذا ما اكتشفته عنده فيه عمر الـ4 سنوات من خلال طريقته لمسك الريشة والتعامل مع الألوان. في رسوماته يمتزج الغموض بالإبداع وهذا ما يشد المشاهد للوحة ويحرك خياله ليقرأ السر في تلك اللوحات التشكيلية فكل شخص يرى الرسمة من وجهة نظره.
الرسم بالنسبة لعلي لم يكن إحساسا لحظيا، عابرا بل هو موهبة حقيقية تحتاج لتنمية وصقل ليحترفها فيما بعد، لافتة إلى أن ما استوقفها في لوحات ابنها وخاصة أنها تحب الفن وتتذوقه هو قدرته على المزج بين الألوان بإبداع وفن، الأمر الذي دفعها إلى تشجيعه فقررت أن تشتري له أدوات الرسم ولوحات ليسكب فيها كل مشاعره ويعبر عن نفسه بإحساس المبدع.
وبحسب قولها، هي لم تخطط في البداية لإقامة معرض لعلي، فقد كان الأمر بالنسبة لها فرصة للتسلية وتفريغ مشاعره على الورق، لكن في كل مرة كان يرسم فيها لوحة وينجزها كانت تزداد إعجابا برسمه. فجاءت الفكرة بإقامة أول معرض له كخطوة لدعمه ورسالة للناس بأن الإبداع ليس له قوانين أو شروط ولا يقتصر على أشخاص دون غيرهم.
تنوه الأم بأن ما شجعها على إقامة ذلك المعرض هو الثقة بموهبة ابنها أولا ومن ثم رؤيتها الحماس في أعين صديقاتها اللواتي كن يبدين إعجابا كبيرا بلوحاته، وبالذات بعد أن صارت تزين بها بيتها وأيضا مكتبها فأصبح هناك طلبا على شراء اللوحات وهذا ما بدأ يسعدها رغم أن الربح بسيط، لكنها تصر على ادخاره له لتأمين احتياجاته في الأوقات الصعبة.
حلم المعرض تحقق بإيمان الأم وثقتها بأن النجاح يحتاج للسعي. أما ما تتمناه ليطمئنها على طفلها ويشعرها بالأمان فهو التقبل والدعم في كل مكان يتواجدون فيه حتى يستطيعوا الوصول لأحلامهم.
كما تتمنى لابنها أن يصبح فنانا مشهورا ويضع بصمته خاصة في الرسم. فهي كأم رزقها الله الرضا والمحبة الكبيرة لطفلها وأيضا الوعي بتوجيه رسائل للمجتمع تستطيع من خلالها أن تغير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.








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