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شومان تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

10/4/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرمت مؤسسة عبدالحميد شومان، الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023.
ومندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، الحفل وذلك يوم امس الأربعاء في فندق ريتز كارلتون بعمان.
ووزع الدكتور محافظة ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين، وأعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الباحثين والمهتمين، ووسائل الإعلام المحلية والعربية؛ الجوائز والدروع على الفائزين في الجائزتين.
وفاز بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لهذا العام والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سورية، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".
وفي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، فقد فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف"، وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن)، وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كلا من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر).
كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، وفاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر). وتم خلال الحفل تقديم عرض شعري مستوحى من عنوان جائزة عبد الحميد شومان لهذا العام.
وقالت قسيسية، في كلمة لها خلال الحفل: "نجتمع اليوم لنمزج العلم بالأدب، ونفسح طريقا بهيجا أمام أمنياتنا بأن يكون الغد أكثر جمالا وإشراقا، وأن تكون خطواتنا أكثر رسوخا تجاه مستقبل نستحقه بما نمتلك من معارف وخبرات". وأضافت أنه من خلال الأدب، نستطيع أن نتخيل شكل العالم المستقبلي، وبالعلم سنكون قادرين على بناء ذلك المتخيل، فهما يتكاملان معا لتحقيق تقدم البشرية ورفاهها من خلال تجاوز التحديات.
وبين رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا، أن الجائزة ومنذ انطلاقتها تبوأت مكانة مرموقة في المشهد العلمي العربي، وساهمت بفاعلية في دعم جهود البحث العلمي، ودعمت وحفزت الباحثين العرب على الاستمرار بالبحث العلمي.
وأشار إلى أنه تنافس في هذه الدورة (505) باحثين من مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث عربية وعالمية، فاز منهم (13) باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، بـ(11) موضوعا، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (6) مصر، (2) لبنان، (1) فلسطين و(1) العراق، وساهم في تقييم البحوث والطلبات (35) باحثاً متخصصاً من جامعات ومؤسسات علمية عربية وعالمية.
من جهتها قالت عضو الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال الدكتورة شهلا العجيلي، إن الهيئة العلميّة لجائزة أدب الأطفال في المؤسسة، طرحت موضوع (البيئة في مجال الشعر الموجّهة للفئة العمريّة من 9-12 سنة) لهذه الدورة، رغبة منها في استعادة دور فنّ القول الأوّل الذي حمل قضايا الإنسان عبر التاريخ.
وأضافت، أن الجائزة استقطبت في هذه الدورة حساسيّات شعريّة جديدة استطاعت تقديم خطاب جماليّ ومعرفيّ لا يستهين بذكاء الطفل، وينافس المؤثّرات البصريّة والسمعيّة الكثيرة من حوله.
رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل، أشار في كلمته إلى أن المنتدى انطلق كفكرة قبل خمسة أعوام، وتحمست له، وأسسته 23 جائزة، وازداد أثره وتوسعت دائرته، وأصبح يحتضن أكثر من ثلاثين جائزة، من أبرزها جوائز عبد الحميد شومان العضو المؤسس للمنتدى وعضو مجلسه التنفيذي، والداعم له عبر مسيرته.
وكرم منتدى الجوائز العربية خلال الحفل العديد من الجهات العربية المساندة للجوائز من خمسة أقطار عربية وهي: البنك العربي- الأردن، والبنك التونسي- تونس، وشركة زين للاتصالات- السودان، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية- الكويت، ومؤسسة منتدى أصيلة- المغرب، مثلما تم تكريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية لدعمها المستمر للمنتدى.

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