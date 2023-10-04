الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د. عبدالله يوسف الزعبي*

تنبع تصرّفات الإنسان، حسب أفلاطون، من ثلاثة مصادر أساسية هي الرغبة والعاطفة والمعرفة. وإن كانت الرغبة والعاطفة تنبعان من غرائز البشر الوجدانية وضروراته الجسدية، فإن المعرفة قوة تمثل الوسيلة والسبيل معاً إلى ذروة الحياة؛ إذ تمنحها المعنى العميق، فبها تكمن أسباب الوجود ودونها تزول.

وبديهي أن تكون رحلة الإنسان في الحياة محض سعي للوصول إلى ذاته وإزالة رواسب الجهل والعوائق التي تعترض الحقيقة عبر المعرفة بطرائقها وسبلها المتنوعة وأوجهها المتعددة. المعرفة بذلك حقيقة والحقيقة معرفة، والإنسان الذي يطمح إلى رؤية روح الحقيقة، لا يستطيع أن يعتزل الحياة، حسب غاندي في كتابه“رحلتي مع الحقيقة”، التي من أجلها تحمل كل معاناة، وانتصر أخيراً على الكذب.



لعب الأكاديميون وأساتذة الجامعات دوراً حاسماً في حمل عصر التنوير وإطلاقه عبر إنتاج المعرفة ونقلها ورعاية التفكير النقدي وتطوير البحوث وتعزيز تنوع الفكر والدعوة إلى المسؤولية الاجتماعية والإنسانية. تعتبر الأكاديميا لذلك منصة أساسية لصناعة المعرفة وتشكيل الفكر حيث تلعب دوراً حيوياً في تطوير المجتمعات وتقدمها؛ فمنذ القرن الثامن عشر، بدأت الجامعات والمؤسسات التعليمية في تأسيس نفسها كمراكز للبحث والتفكير العميق، ما أثرى الإنسانية بمجموعة من المفاهيم والنظريات المبتكرة ساهمت في صناعة المعرفة وصياغة التنوير.

لكن الأكاديميا الغربية كانت دوماً متشابكة بشكل لا ينفصم مع الاستعمار، وخاصة الإمبريالية البريطانية ابتداءً ثم تبعتها الأميركية، ولطالما اعتمد الغرب على المعرفة في استغلال الشعوب المستعمرة، من نواح كثيرة، وما انفك ذاك الإرث يسود العالم اليوم.



وقلما يذكر التاريخ ثائراً أكاديمياً على منظومة الإمبرالية الاستعمارية، يفضحها بشراسة ويعريها من أثواب التجميل والخداع مثلما يفعل نعوم تشومسكي، فيلسوف اللغة وعالم اللسانيات الأميركي، يهودي المولد إنساني الفطرة والخيار.

أثر تشومسكي وتأثر بالكثير من العلماء ضمن مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية، ولا يزال يعتبر، وهو في الخامسة والتسعين، أبرز منتقد للسياسة الأميركية والنيوليبرالية ورأسمالية الدولة المعاصرة ووسائل الإعلام الموجهة؛ منذ ستينيات القرن الماضي حين وضع على قائمة الرئيس الأسبق نيكسون لأعداء النظام، وزج به في السجن. تظهر آراء تشومسكي جليةً في أبحاثه ومؤلفاته التي تعدت 150 كتاباً وتحمل ما يقارب نصف مليون استشهاد علمي. أحد أهم آرائه تتمثل في موقفه من الأكاديميا الغربية وتواطأ جزء عظيم منها مع المؤسسة السياسية والصناعية والاقتصادية التقليدية التي تنتهج سبلا استعمارية وإمبريالية ناعمة وخشنة، للهيمنة على الشعوب، ومنها الشعوب الغربية نفسها. ولعل كتابه“من يحكم العالم؟”؛ الذي صدر عام 2016، أفضل ما يوضح ذاك الموقف، وفي فصله الأول تحديداً تحت عنوان“مسؤولية أصحاب الفكر”، حين يتحدث عن صنفين من المثقفين، الأول ذاك الذي يدافع عن العدالة ويناهض جبروت الظلم والبطش بشجاعة ونزاهة وعادةً ما يدفع الثمن غالياً بالإقصاء والتهميش والشيطنة، كما يضرب سقراط مثالاً للمثقف الصادق الذي طرح آراءً نقدية وفلسفية حول ديمقراطية الرعاع فعوقب بالسم، بل يذهب تشومسكي أبعد من ذلك باعتبار الأنبياء الذين انتقدوا أفعال السادة والملوك والأثرياء، وقدموا تحليلات جيوسياسية وحلولاً إصلاحية اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، وحذروا من السياسة الرعناء التي تؤدي إلى الكوارث، ودعوا إلى مساعدة الفقراء والطبقات الضعيفة من شيوخ وأرامل وأيتام وأطفال، فسُجنوا وعذبوا وقتلوا، والأمثلة التاريخية زاخرة بهكذا أحداث وقصص شبيهة.



أما الصنف الثاني للمثقف فذاك الذي يقدم نفسه لخدمة الدولة ويحظى بالامتيازات المادية وبالاحتفال والثناء والتقدير المعتاد، وبنفس أسلوب الثواب والعقاب النمطي المألوف عبر التاريخ. يسوق تشومسكي عديد الأمثلة على التباين الشاسع بين صنفي المثقفين في مواقفهم التاريخية، كالبيان الذي أصدره الثلاثة وتسعون مفكراً ألمانياً، الذين أيدوا فيه خوض الحرب العالمیة الأولى كأمة جيرمانية متحضرة تدافع عن إرث غوته وبیتهوفن وكانط المقدس، بينما مفكرون في جانب الحلفاء هللوا للانخراط في أتون تلك الحرب الشعواء بدوافع أخلاقیة وقيمية ودينية. كما يسرد تشومسكي عدة أمثلة على ممارسات أولئك المثقفين في تزيين الفاحشة لساسة الإمبريالية في سعيها للهيمنة على الشعوب، وكيف تقمصوا أدوار الدعاة والوعاظ للسلاطين،“حسب مقولة المؤرخ العراقي الراحل علي الوردي”، من حرب الكوريتين لفيتنام، ثم حرب الموز والكوكائين في الجارات الجنوبية، وسرقة أفريقيا؛ موارد وبشر، إلى تدمير العراق ويوغسلافيا والثورات البرتقالية الناعمة، إلى الربيع العربي القاحل القاحط، إضافة للحرب على البيئة والمناخ وجنون السباق نحو النووي والسلاح.



حال المثقف العربي الصادق أصعب من نظيره الغربي وأكثر تعقيداً من كافة الوجوه، حيث العقاب أقسى وأشد، فالسجن برزخ والجوع ذل والغربة منفى، والثمار مرة نادرة، كما البيئة الفكرية مشتتة، والمجتمع منغلق وماضاوي، والخصوم كثر والأنصار قليل. مهمة المثقف العربي الصادق عسيرة لكنها ليست مستحيلة، ونماذجها متعددة ووفيرة، منها الأخوان غصيب، همام وهشام، الأكاديميان البارعان وأستاذا الفيزياء، الأول في الجامعة الأردنية والثاني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيسها المؤسس. يتميز الأخوان غصيب بالمثقف العربي الصادق الهادئ؛ إذ يتسمان بالوقار والسكينة ودماثة الخلق، ولين الطرح وقوة الحجة وسعة الاطلاع وجراءة الفكر وتعلقهما باللغة العربية حيث يتعاملان معها بحرص الأم على طفلها وبر الابن لوالديه. وبينما نحا الأخ الأكبر همام للبحث العلمي وخاض في الشأن الثقافي وعمل مستشاراً للأمير الحسن بن طلال ثم أميناً عاماً لمنتدى الفكر العربي، ومد المكتبة العلمية بعشرات الأبحاث في الفيزياء الكلاسيكية والمادّة المكثفة ونظريّة الجُسيْمات المتعدّدة؛ إضافةً إلى بحوث ودراسات وكتب فكريّة وأدبيّة، فإن هشام اتجه نحو الفلسفة والفكر وحمل مشروعاً ثقافياً وعلمياً وعدداً ضخماً من الكتب والمؤلفات التي أثرت المكتبة العربية وحفزت الفكر التنويري وشحنت محاولات النهضة الحضارية العربية بطاقة معرفية غناءة ثرية بالحلول العلمية والخطوات العملية. ورغم ابتعاده عن الأضواء، إلا أن هشام غصيب أشبه ما يكون بالمثقف الصادق حسب تشومسكي أو تشومسكي ذاته بالنسخة العربية من حيث مرجعيته ومواقفه وفكره العميق والتزامه بعروبته ورسالته ودوره الأكاديمي ومشروعه العلمي النهضوي الحضاري.



يتجلى إذًا دور الأخوين غصيب في تقديم نموذج المثقف العربي الصادق والأكاديمي التنويري عبر تفسيرهما الفلسفي والعلمي للواقع العربي بصورة تجنبت غضب السلطة وبأسلوب أدبي امتزجت فيه الثقافة العربية والغربية بلوحة إبداعية تجلت في كافة أعمالهما. وعلى الرغم من الاختلاف في الأساليب والمواضيع بين نعوم تشومسكي والأخوين غصيب، إلا أنهما ساهما في صناعة المعرفة وتشكيل التنوير وقدما مثالاً ناصعاً للأكاديميا التي تجسد المكان الذي يمكن أن تتقاطع فيه الأفكار المتنوعة والمتباينة، والمحرك الرئيس للتغيير والإبداع والابتكار، والبيئة المثلى لاكتشاف الحقائق وصناعة المستقبل العربي، ما يثري النقاش ويفتح آفاقاً جديدة للتفكير، وما يستوجب الاحتفاء بهما، شعبياً ورسمياً، أردنياً وعربياً، وتكريمهما بما يليق بالعلماء والمفكرين وورثة الأنبياء.

*جامعة الأميرة سمية