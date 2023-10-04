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ديوان الخدمة يحدد آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة

10/4/2023 2:31:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان لن يستقبل طلبات جديدة خلال العام المقبل.
وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن نهاية شهر تشرين ثاني المقبل سيكون آخر مدة يستقبل فيها ديوان الخدمة طلبات التوظيف، ولن يتم الاستمرار في عملية تراكم الطلبات.
وأضاف أن حوالي نصف خريجي الجامعات يقدمون في ديوان الخدمة المدنية سنوياً، حيث يستقبل الديوان حوالي 35 – 40 ألف طلب سنوياً.
وبين أن عمل الديوان سيشهد تحولاً كبيراُ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل مكان ديوان الخدمة المدنية، حيث سيتعدى الأنشطة التقليدية العادية والانسحاب من الأنشطة المباشرة، عليه ستتولى الدوائر الإعلان عن وظائفها الشاغرة واستقبالها وفرزها، أما الديوان سيكون دوره رقابي عليها.
وقال إن هذا يعتبر تحولاً عميقاً في مهام ومسؤوليات الديوان، مشيرا إلى أن الديوان سيقوم بأعمال التخطيط المركزي لكن التنفيذ سيكون غير مركزي، كما سيتم دعم الدوائر لتقوم بمهامها.
وأكد الناصر أنه وفق قرار مجلس الوزراء سيتم الانتقال التدريجي من المفهوم التقليدي في العمل (قوائم الانتظار) التي تستند على مبدأ الأقدمية إلى الإعلان المفتوح الذي يُتيج المنافسة، مشيرا إلى أنه سيتم الانسحاب تدريجياً من الترشيح إلى الإعلان المفتوح بواقع 10% وصولا لمرحلة الانتهاء التام من المفهوم التقليدي للدور خلال عام 2027.
في المقابل أكد الناصر أن عملية التقييم بالوظائف الحكومية لن تبقى تخضع للاعتبارات الشخصية أو الأسس غير العلمية، وسيتم ربط الأداء الفردي للموظفين بالأداء المؤسسي ورضا المواطنين.


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