194 دعوى فساد ترد للمحاكم في 2022

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

وقال الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، إنّ المحاكم كافة وردها في العام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.



وأضاف المسيميخلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022: سجلت القضايا المدورة انخفاضا بنسبة 24% عن العام 2017، رغم الزيادة المضطردة في عدد القضايا الواردة.



وتابع: 94% من القضاة متخصصون وفقا لمتطلبات القانون والمحاكم.



وأشار إلى أن النيابة العامة رفدت الموازنة العامة بنحو التسعة ملايين دينار، حيث تم تحصيل مبلغ نصف مليون دينار من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية ومبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من قبل النيابة الجمركية ومبلغ 5 ملايين دينار من قبل النيابة الضريبية.

وبحسب الأمين العام، بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية خلال العام الماضي 1288 عنه للعام 2021، كما بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل التوقيف 770% عنه للعام 2021.



وأردف: بلغت نسبة الأحكام التي فرضت تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الأحداث 41% من مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث خلال العام 2022، أما نسبة التسويات في قضايا الأحداث فبلغت 67% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي تسوية النزاع.



واستكمل: بلغت نسبة التسويات في قضايا العنف الأسري 100% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي العنف الأسري، كما ورد إلى المحاكم من دعاوى الفساد 194 دعوى خلال العام 2022.



وزاد المسيمي: بلغت نسبة الإدانة 58.5% من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم.