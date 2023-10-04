العمل تتابع ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مع الجهات الرقابية

أكدت وزارة العمل متابعة ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل مع الجهات الرقابية لاسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة، التي وزعت على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في تصريح اليوم الأربعاء، إن "الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات"، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.