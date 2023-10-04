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ظهور زنبوط الريّ يبشر بموسم مطري وفير (فيديو)

10/4/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مركز "طقس العرب" الإقليمي إن هناك تفاؤلا بموسم مطري وفير بعد ظهور نبتة زنبوط الريّ بشكل مبكر.



يشار إلى أن نبات "زنبوط الري"، والذي يسمى أيضًا "زنبوط الخريف" أو "العوصلان" أو "العيصلان"، هو نبات بري يكثر في الأراضي البور في مناطق بلاد الشام، وهو آخر زهور فصل الصيف وأول زهور الموسم الخريفي، ويدل ظهوره على نهاية الجفاف وابتداء موسم الخريف شعبيا.

كما يدل ظهوره المبكر وكثرته عند الفلاحين على موسم مطري مبكر وجيد، حيث يظهر مع بداية ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ويُعتبر إزهار نبات "العيصلان" في التراث الشعبي دليلا واضحا على غزارة الموسم المطري المقبل.

ويذكر أن لهذا الزهر أهمية كبيرة في تقديم وجبة مهمة من حبوب اللقاح للحشرات وأهمها النحل؛ ففي هذه الأوقات يتعذر وجود أغذية للنحل، فتقوم من خلاله بجمع حبوب اللقاح، كما يعد مصدراً غذائيا ضرورياً لها لاجتياز موسم الشتاء الطويل.

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