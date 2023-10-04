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صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني (أسماء)

10/4/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدى 9 زملاء اليوم الأربعاء، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين أمام نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة.

وأكد السعايدة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الزملاء خالد القضاة، وعلي فريحات، وزين الدين خليل، وأمجد سنيد، وجميل البرماوي، وموفق كمال، أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية والتزام بميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.

ودعا الزميلات والزملاء إلى التواصل مع نقابتهم للاستفادة والمشاركة في الورش والدورات التي تعقدها، والمتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي.

والزملاء الذين أدوا القسم هم : هبة العسعس، وسميحة الحسن، وغادة حماد، ورسمي الخزاعلة، ومحمد الدحيات من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وفاتن الفقهاء، وذاكر حجات، ومحمد شوكت المجالي من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحمود الشرعان من صحيفة الغد. (بترا)

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