صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى 9 زملاء اليوم الأربعاء، القسم القانوني في
مقر نقابة الصحفيين أمام نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة.
وأكد السعايدة، بحضور أعضاء مجلس النقابة
الزملاء خالد القضاة، وعلي فريحات، وزين الدين خليل، وأمجد سنيد، وجميل البرماوي،
وموفق كمال، أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية والتزام بميثاق الشرف
الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن
والدفاع عنها.
ودعا الزميلات والزملاء إلى التواصل مع نقابتهم
للاستفادة والمشاركة في الورش والدورات التي تعقدها، والمتعلقة بالعمل الصحفي
والإعلامي.
والزملاء الذين أدوا القسم هم : هبة العسعس،
وسميحة الحسن، وغادة حماد، ورسمي الخزاعلة، ومحمد الدحيات من وكالة الأنباء
الأردنية (بترا)، وفاتن الفقهاء، وذاكر حجات، ومحمد شوكت المجالي من مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون، ومحمود الشرعان من صحيفة الغد. (بترا)
MENAFN04102023000072011014ID1107189782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.