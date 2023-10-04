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عمان تعمل على تحويل نفاياتها الصلبة إلى طاقة كهربائية

10/4/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن الأمانة تسعى لإنشاء مركز تحكم متكامل وشامل لإدارة عملياتها الرئيسية وللأزمات والمخاطر في عمان بالربط مع كافة غرف العمليات ومراكز التحكم الثانوية في المدينة (النقل- المرور، وغيرها) التابعة لأمانة عمان.

جاء ذلك خلال مشاركة الشواربة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان في أعمال المنتدى الثالث لرؤساء البلديات المنعقد في جنيف.

وبين أمين عمان أن مركز التحكم سيتم ربطه كذلك مع الشركاء من المؤسسات الوطنية المعنية.

وعن جهود الأمانة لتحويل عمان إلى مدينة ذكية، قال الشواربة إن أمانة عمان حددت المشاريع التي سيتم تضمينها خارطة الطريق وتركز على تخفيف التحديات المرورية في عمان، وبناء منصة بيانات للمدينة الذكية لإدارة أنظمة البنية التحتية للمدينة.

وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى هي أول مؤسسة وطنية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا بأتمتة 134 خدمة إلكترونية وبنسبة 100 بالمئة، ما خفض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا.

وأعرب عن شكره للإسكوا وجميع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ومركز المدن العالمي Global وبلدية جنيف على هذه الدعوة، مؤكداً التزام أمانة عمان بدفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين على المستويات كافة.

وقال إن مدينة عمان موطن لما يزيد على 4.5 مليون نسمة، أي ما يشكل أكثر من 42% من إجمالي السكان وتواجه كمثيلاتها من المدن تحديات حضرية من نقص للموارد الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد نتيجة للهجرات وموجات اللجوء المتكررة التي تسببت بالضغط على البنى التحتية للمدينة وارتفاع كلف الخدمات البلدية، وتبعات آثار التغير المناخي، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة ومستدامة.

وأضاف الشواربة أن أمانة عمان الكبرى حرصت على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة وقامت بتطوير وإعداد مجموعة من الخطط لمواجهة التحديات وتحسين جودة ونوعية الحياة أهمها: استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء وخارطة طريق عمان مدينة ذكية.

وعرض أمين عمان الخطة الاستراتيجية للأمانة للأعوام 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية والأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية واحتياجات المواطنين مدخلات بناء هذه الخطة بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في العام الماضي للعشر سنوات المقبلة برعاية ملكية سامية.

وتابع أمين عمان أن تنفيذ بعض محاور استراتيجية الأمانة يتطلب إصدار وتحديث بعض التشريعات، حيث تم إقرار قانون خاص لأمانة عمان الكبرى عام 2021 في حين كانت الأمانة سابقا مشمولة ضمن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، كما تم إصدار قانون رخص المهن عام 2022.

ولفت إلى أن العمل جارٍ على مراجعة نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.

وفي مجال أنظمة إدارة النفايات الحضرية، قال أمين عمان إن هناك زيادة في تولد النفايات نتيجة النمو السكاني للمدينة الذي أدى إلى الضغط على البنية التحتية الحالية للنفايات حيث اتخذت المدينة خطوات للتخفيف من خلال تعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع النفايات وتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بإدارة النفايات الصلبة ابتداء من التقليل وفرز النفايات - من المصدر ومرورا بتحسين كفاءة جمع ونقل النفايات وانتهاء بمعالجتها واستخراج غاز - الميثان وتحويله إلى طاقة كهربائية.

وبين أن أهم المشاريع التي تعمل أمانة عمان الكبرى على تنفيذها حالياً هو مشروع الاقتصاد الدائري ضمن مشروع الفرز من المصدر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وقد تم جمع 900 طن في المناطق التجريبية لهذا المشروع.

وأكد أن عمان تطمح للوصول إلى أفضل التصنيفات عالميا وفق مؤشرات التنمية المستدامة، فمدينة عمان أول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول بهدف رصد التقدم وقياس وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للأردن والعالم العربي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2022.

وشدد أمين عمان على أن النقل ركيزة ورافعة اقتصادية واجتماعية تستند عليها الدول لرفع "جودة الحياة"، حيث تلقى منظومة النقل العام المستدام لدى الأمانة أهمية، وعملت في عام 2019 إلى جانب دورها التنظيمي إلى الدور التشغيلي من خلال تأسيس شركة رؤية عمان للنقل المملوكة لأمانة عمان والتي تعمل على توفير الحافلات الآمنة والنظيفة والمهيأة - لاستخدام ذوي الإعاقة وبمواعيد محددة وتتبع ونظام الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن أهم المشاريع التي قامت أمانة عمان بتنفيذها بتمويل من الـAFD للمرحلة الأولى والبنك الدولي للمرحلة الثانية هو مشروع حافلات سريعة التردد BRT وهو أول نظام نقل عام مرن ويشكل مثالاً حياً للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية.

ولفت إلى أن العمل جارٍ لدراسة مخطط التجديد الحضري حول مسار المشروع لتطوير بنية تحتية - خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري.

وكشف أمين عمان عن أبرز 10 مشاريع ستشكل حلاً للتحديات التي تواجه أمانة عمان؛ وهي: خدمات تغذية النقل السريع بالحافلات الموسعة حسب المنطقة، إدارة الرصيف، مشروع المشي وركوب الدراجات، التوسع في خدمات مشاركة الرحلات، مشروع إنارة الشوارع الذكية، مشروع كهربة النقل، مشروع إدارة أصول الطرق الذكية، نظام الإنذار المبكر بالفيضانات (FEWS)، مشروع نظام التحكم المروري الذكي، مشروع منصة مراقبة حركة المرور

MENAFN04102023000072011014ID1107189781

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