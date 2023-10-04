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النائب القيسي يعلن رسميا نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

10/4/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن النائب الدكتور نصار القيسي نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية المقبلة.

وقال القيسي إن قرار الترشح جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع زميلاته وزملائه النواب.

وسبق أن كان القيسي نائبا أول للرئيس في مجالس نيابية سابقة.

إلى ذلك، عقدت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن المجالي، تم خلاله التباحث والتشاور حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية المُقبلة لمجلس النواب التاسع عشر.

وقررت الكتلة، ترشيح النائب خالد أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبيد ياسين لموقع النائب الثاني للرئيس.

كما قررت الكتلة، بحسب المجالي، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لتحديد موقف الكتلة من انتخابات مقعد رئاسة المجلس.

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