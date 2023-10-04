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الإغاثة الدولية تفتتح التوسعة الجديدة لمركز الخالدية الصحي في المفرق

10/4/2023 2:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت لجنة الإغاثة الدولية (IRC) في الأردن، اليوم الأربعاء، توسعة مركز الخالدية الصحي الشامل في المفرق (70 كم شمال شرق العاصمة عمان)، بحضور ممثلين عن مديرية الصحة العامة في وزارة الصحة. وتعد هذا التوسعة استمرارًا لدعم المنظمة لتعزيز قدرة القطاع الصحي العام في الأردن.

 من جهتها قالت مديرة منظمة الإغاثة الدولية في الأردن، نيفيدتا مونجا " تلتزم لجنة الإنقاذ الدولية بدعم قطاع الصحة العامة في الأردن، حيث استفاد ما بقارب 120,000 شخص من خلال مشاريعنا الصحية منذ عام 2019. وبالشراكة مع وزارة الصحة وأصحاب المصلحة الآخرين، فإننا نعمل بلا كلل لمواصلة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية. نسعى جاهدين لدعم القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل لكل من الأردنيين واللاجئين في المملكة."

يخدم مركز الخالدية الصحي الشامل منطقة يصل عدد سكانها الى نحو 60,000 شخص من اللاجئين الأردنيين والسوريين. ويقدم المركز العديد من الخدمات الصحية لحوالي 5500 مريض شهريًا.

هذا واشاد مدير مديرية الصحة العامة في المفرق الدكتور فيصل مكاحلة بالشراكة الممتدة مع المنظمة حيث قال: "إننا نشيد بالتعاون لجنة الإغاثة الدولية مع مديرية الصحة العامة في المفرق، حيث نعتبر أن شراكتنا مع المنظمة واحدة من أكثر الشراكات الممتدة وذات فعالية.

وأضاف المكاحلة "إن هذه التوسعة سترفع من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع، وتخفيف العبء على الأقسام الأخرى في المركز، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي الصحي والوقاية من الأمراض."

منذ عام 2019، استفاد ما يقرب من 120,000 مريض أردني ولاجئ من المشاريع الصحية التي تنفذها لجنة الإغاثة الدولية في المجتمعات المستضيفة ومخيمي الأزرق والزعتري للاجئين. كما قامت لجنة الإغاثة الدولية بتدريب ما يقرب من 300 من كوادر وزارة الصحة لدعم الخدمات الصحية في المملكة وتوفير الأثاث والمعدات لـ 22 مركزًا صحيًا عامًا في المفرق والرمثا.

هذا وصرح لؤي أبوسمور، منسق قطاع الصحة في منظمة الإغاثة الدولية قائلاً: "تظل لجنة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة شريكين ثابتين.“الشراكة ما بين منظمة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة هي شراكة طويلة الأمد. نحن منخرطون في العديد من الخطط الممتدة لسنوات لتعزيز الأنظمة الصحية في مرافق الصحة عامة وخصوصاً في المنطقة الشمالية من المملكة."

خلال العام المقبل، وبدعم من الجهات المانحة الرئيسية ووزارة الصحة، ستعمل لجنة الإغاثة الدولية على إيجاد وتنفيذ أساليب مبتكرة للشراكات لتعزيز القدرات ودعم النظم الصحية الوطنية لتسهيل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

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