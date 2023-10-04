البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر مقاعد على البرنامج الموازي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية، عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في العديد من التخصصات.
وقالت الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي، داعية الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات، إلى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني/بوابة القبولات/بوابة قبولات البكالوريوس، لتقديم طلب الالتحاق، وذلك لغاية مساء يوم غد الخميس من خلال الرابط:
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