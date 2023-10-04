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الدلقموني يشهر كتابا عن المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان

10/4/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم منتدى النقد الدرامي حفل إشهار وتوقيع لكتاب "المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان" للمخرج المسرحي باسم الدلقموني، الثلاثاء، في مسرح أسامة المشيني باللويبدة.

وتضمن الحفل الذي أدارته الإعلامية شروق طومار، مداخلتين نقديتين لنائبة رئيس منتدى النقد الدرامي، الدكتورة صبحة علقم، ولنائب نقيب الفنانين الأردنيين، الفنان زهير النوباني، بالإضافة إلى شهادة شخصية قدمها كاتب الكتاب عن ظروف انتاج العمل وعن علاقته بالراحل أبو حمدان زميلا وصديقا.

ويسلط الدلقموني، الضوء في الكتاب على عدد من نصوص الراحل أبو حمدان المسرحية، ضمن معطيات المذاهب المسرحية كالرمزية والتعبيرية، متناولاً مضامين تلك النصوص وآليات التعبير عند الكاتب.

وقالت علقم، إن أكثر ما يميز الكتاب، بأن مؤلفه مخرج له نظرته الثاقبة بالضرورة لآليات تحويل النصوص المسرحية إلى أعمال حية، وأضافت: "من الطبيعي أن يكون النص محور اهتمام المخرج، كونه يدرك أنه أساس نجاح العرض الذي يقدمه، ومن هنا انتقى الكاتب المحمولات الداخلية لنصوص مسرحيه كتبها أحد أهم الكتاب المسرحيين العرب، الذي أدرك رسالة المسرح في التوعية والمعرفة".

وأشارت إلى أن دلقموني، خصص مبحثاً للحديث عن التأثيرات الفكرية في مسرح جمال أبو حمدان، وتأثره بالتعبيرية والرمزية في بناء مسرحياته المنتقاة، فضلاً عن الحديث عن البناء الدرامي في النصوص المكتوبة.

بدوره، بين النوباني، أهمية الاهتمام بقامات فكرية وثقافية وأدبية، بقيمة وحجم الأديب الراحل أبو حمدان، مشيداً بتوثيق أعماله المسرحية نقداً في كتاب، من قبل المخرج باسم دلقموني، واصفاً إياه بالناقد الذي يرى مواطن الجمال ويؤشر عليها.

وقالت طومار، إن هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية إلى أرشيف المكتبة الأردنية والعربية، وإلى رصيد كاتبه الدلقموني واصفة إياه بالفنان المسؤول والوفي لاختياره لأعمال جمال أبو حمدان موضوعا للدراسة، وتناول المضامين الفكرية تحديدا في أعماله بالتحليل وتقديمها بأسلوب شيق يمكن القارئ من تلمس أعماق تلك المضامين بسلاسة ودون عناء كبير حتى لو كان قارئا غير متخصص.

وأشارت إلى أن الكتاب صدر مؤخرا بدعم من وزارة الثقافة عن دار الآن ناشرون وموزعون، ويعد منجزا عربي هام وقيم، لتناوله أعمال أبو حمدان الذي يعد أحد أعمدة الأدب العربي، ليس فقط لأنه كأديب كان يمتلك أسلوبا فريدا وأدوات خاصة في التعبير، وإنما أيضا لما اتسمت به أعماله من الجدية والالتزام والانحياز لوجع الإنسان والتعبير عن حزنه وقلقه وما يكابده في هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الانسان العربي.


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