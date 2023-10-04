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ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأميركي؟

10/4/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطاح أعضاء مجلس النواب الأميركي برئيسه كيفن مكارثي، في خطوة تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وصوت 8 جمهوريين ضد زعيم حزبهم وانحازوا إلى 208 أعضاء ديمقراطيين، ما ساهم في الإطاحة بمكارثي على الفور.
ويمهد التصويت غير المسبوق، الطريق لانتخابات رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، على الرغم من أن مكارثي لم يستبعد طرح اسمه لإعادة انتخابه للمنصب مجددًا.

بيد أن التصويت التاريخي يُسلط الضوء على الانقسامات الحادة في الحزب الجمهوري، ويهدد ببدء حقبة جديدة من الشغور في واشنطن، فلا يمكن لمجلس النواب القيام بأعمال تشريعية حتى يتم انتخاب رئيس جديد له.

تمرد جمهوري
قاد التمرد الجمهوري ضد مكارثي، مات غيتس، عضو الكونغرس المثير للجدل من فلوريدا الذي قرر تنفيذ خطوته بعد أن أبرم رئيس مجلس النواب صفقة مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل للغاية، مما يمنح عددا صغيرا من متمردي الحزب الجمهوري السلطة في معركتهم ضد مكارثي.

قدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غيتس، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، إذ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غيتس يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، استبعد قادة الديمقراطيين اقتراحات بمساعدة مكارثي في الحفاظ على منصبه، ونصحت أعضائها بـ"التصويت بنعم" للإطاحة برئيس مجلس النواب.

انتخب رئيس مجلس النواب في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، وبشق الأنفس بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.

وصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

فقدان الثقة
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الأميركي مهدي عفيفي، أن عزل مكارثي يدخل الولايات المتحدة في نفق لم تدخله على مدار تاريخها.

وأوضح "عفيفي" أن مكارثي ارتكب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، على رأسها تغيير اللائحة الداخلية للمجلس، بعدما أتاح لأي عضو واحد أن يقدم مشروع قانون لعزل رئيس المجلس.

وكان ذلك من بين التنازلات التي قدمها مكارثي لأنصار ترامب، بتعديل النظام الداخلي للحزب، بحيث سيكون بمقدور أي نائب ساعة يشاء أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.

وأضاف عفيفي أن "هذا المشروع لم يكن موجودا قبل ذلك، وهذا أحد الأمور التي فرضها المتشددين أو أنصار ترامب على مكارثي".

وأشار على أن وقت انتخابه رئيساً لمجلس النواب حدثت 15 جولة من التصويت حيث نجح بعد 14 محاولة فاشلة، وكان بسبب تقديم تنازلات للجمهوريين المتشددين داخل حزبه.

الأمر الآخر في رأي عضو الحزب الديموقراطي، يتمثل في الموافقة على بعض مشروعات القوانين غير الطبيعية وتغيير قواعد اللعب في مجلس النواب بدعم المتشددين وهم عادة 6 نواب وانضم إليهم 4 آخرين مؤخراً.

واستكمل: "مكارثي تلاعب ولم يفي بوعوده للديمقراطيين وتسبب في تعطيل الحكومة الفيدرالية ودعم ترامب وأدى لما نراه داخل مجلس النواب حاليا، في حين كانت هناك محاولات لاستقطاب بعض الديمقراطيين للتصويت ضد عزله لكنها لم تنجح، كما تلاعب أيضاً بأنصار ترامب، وسقطت عنه الثقة في الكثير من الأمور".

واختتم حديثه بالقول إن "هناك مباحثات في الكواليس حالياً، لكن لا يمكن التنبؤ بماذا يحدث".


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