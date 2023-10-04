زلزال عنيف يضرب الفلبين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شمال الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات.
ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.
الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. وكالات
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