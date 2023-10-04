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زلزال يضرب سوريا

10/4/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الخميس، تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

وأوضح المركز في بيان أن مركز الزلزال يقع شمال اللاذقية، ويبعد عنها 49 كيلومتراً، وعلى عمق 17 كيلومتراً.

وأشار البيان إلى أنه لم يُبلغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الزلزال.وكالات

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