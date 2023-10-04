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لاعبو الوحدات خارج الفورمة.. والجماهير تحمل المدرب المسؤولية

10/4/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- وحده حارس مرمى الوحدات أحمد عبدالستار، كان حاضرا بدنيا وفنيا وذهنيا في مباراة فريقه أمام الكويت الكويتي، رغم الخسارة بنتيجة 1-2 بأخطاء دفاعية، فيما لم يكن بقية اللاعبين في“الفورمة”، ضد المنافس الذي لم يكن في أحسن أحواله، ولديه العديد من الغيابات المؤثرة، أدت إلى خسارة المباراة وصدارة المجموعة الثانية من الكويت، ليتقدم الكهرباء إلى الصدارة بفوزه على أهلي حلب السوري 2-0، برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن“الكويتي” الذي يحمل الرصيد ذاته.
خارج الفورمة
المتابع لتفاصيل مباراة الوحدات والكويت الكويتي، يرى أن لاعبي“الأخضر” لم يكونوا في“الفورمة”، وغابت الجاهزية النفسية، التي أثرت على المستوى الفني سواء من الناحية الفردية أو الجماعية، حيث كان حارس المرمى أفضل اللاعبين بالملعب، فيما لم يكن رباعي الخط الخلفي في مستواه، وغاب التنسيق والترابط خاصة بين قلبي الدفاع، مثلما عانى خط الوسط من فقدان اللاعب حلقة الوصل، واللاعب“الماكر” في صناعة الألعاب وقيادة العمليات، وكأن“كل يغني على ليلاه”، ما توه المقدمة الهجومية، في ظل غياب الإمداد للمهاجم الصريح هنري الذي تحول إلى صانع ألعاب، وبدا اعتماد الوحدات على“الخارق” أنس العوضات، الذي لم يكن خارقا، وكأنه ومهند أبوطه يلعبان فقط بالملعب.
ولعل الفرص السانحة للتسجيل للأخضر، وإن تعددت كانت تؤكد عدم جاهزية المنافس، وتأثره إلى حد كبير بالغيابات، لكن كان لديه حافز ليظهر بشخصية البطل، وآخر لدى البدلاء لاغتنام الفرصة، فكانت للفريق المضيف الأفضلية النسبية طيلة أحداث المباراة، ومنحته التقدم في الشوط الأول، والتقدم من جديد والفوز بنتيجة المباراة رغم التعديل المبكر للوحدات، وغابت الروح القتالية عن عناصر الفريق، رغم أن طموحه المباراة وتحييد منافسه الأقوى –الكويت-، في بطولة يشارك فيها للمرة 12 في تاريخه، ولم يصل إلى لقبها، والذي وصل إليه الفيصلي مرتين، وشباب الأردن مرة واحدة.
أخطاء قاتلة
كشفت أغلب هجمات الفريق المضيف“الوهن” الدفاعي، خاصة بالتمركز وتبادل المهام في العمق الدفاعي، وقبل أن يمنح التونسي ياسين الخنسيس التقدم لفريقه د.42، سنحت له أكثر من فرصة تكفل عبدالستار بردها، والتي أشارت إلى الخلل الدفاعي الذي أثبته الهدف بارتداد الكرة من الدفاع وفقدان اساسيات التمركز وأدوار الرقابة داخل المنطقة المحرمة، من دون أن يتنبه إليها المدير الفني العُماني جابر رشيد، ومعالجتها بطرح ورقة البديل أحمد الصغير، ليأتي الهدف الثاني من خطأ دفاعي ارتكبه السوري خالد كردغلي، سجل من خلاله الخنسيس هدفه الشخصي له ولفريقه الذي قاده إلى الصدارة.
وأعادت هذه الأخطاء انتقاد الجماهير، للطريقة التي بنيت بها“توليفة” الوحدات لهذا الموسم، بالزخم في الأوراق في منطقة العمليات، والتنبه المتأخر إلى حاجة الفريق للمهاجم والتعاقد مع هنري، فيما تركت المنطقة الدفاعية من دون علاجات، رغم أن كل الأصوات طالبت بالتعاقد مع مدافع خبير ومحترف لهذا المركز الحساس، من دون الانقاص من قدرات الثنائي الشابين دانيال عفانة وعرفات الحاج، اللذان ما يزالان بحاجة إلى الخبرة التراكمية في هذا المركز، فضلا عن ما نالهما سابقا من انتقادات، تركت فيهما رهبة الخطأ قبل حدوثه، وزاد من سوء الأمر تعرض الخبير طارق خطاب للإصابة أبعدته طويلا عن الفريق.
“المدرب وين”
وطالت انتقادات جماهير الوحدات المدير الفني للفريق العُماني رشيد جابر، عبر سؤالها“المدرب وين؟”، تأكيدا لغيابه رغم الحضور فنيا، سواء من حيث التشكيل وزجه بأنس العوضات في الميسرة، وعدم تجهيزه النفسي للاعبين بمستوى المباراة، وعدم قراءته الفنية الثاقبة لأدق التفاصيل عن المنافس، والتي غابت عن تعامله مع مجريات المباراة، بعكس المدير الفني للفريق الكويتي الصربي بونياك.
وتساءلت جماهير الوحدات من خلال منصات التواصل الاجتماعي التي ضجت عقب هذه الخسارة: ماذا فعل المدرب إزاء الخلل الدفاعي للفريق رغم وضوحه من الدقائق الأولى للمباراة؟، وماذا كانت توجيهاته لخط الوسط الذي فقد الترابط وتناسق الأدوار وغياب الفاعلية سواء بالواجبات الدفاعية أو الهجومية؟، وماذا فعل من تبديلات تكتيكية داخل الملعب للاعبي الوسط والمقدمة الهجومية؟، ولماذا تأخر بإجراء التبديلات التي تعيد للفريق روحه وحيويته؟، حين أشرك أحمد سريوة وبوغبا قبل دقيقتين من انتهاء المباراة، وقبلها أشرك خالد عصام بدلا من السوري كردغلي، في حين أجرى الصربي بونياك 5 تبديلات، وفق قراءة فنية وتوقيت مناسب أبقت الفريق وكأنه وحدة تكتيكية واحدة أغلب فترات المباراة، وغيرها من الاستفسارات تركتها جماهير الوحدات على طاولة نقاش مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق.

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