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ختام أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي

10/4/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY 2023، الذي نظمته وزارة الشباب ووزارة البيئة بالشراكة مع يونيسف الأردن وهيئة أجيال السلام وجامعة الحسين التقنية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من كافة محافظات المملكة.


وتضمنت فعاليات حفل الختام الذي حضرته سمو الأميرة دانا فراس ووزير الشباب محمد النابلسي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير البيئة د.معاوية الردايدة ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان د.ياسين الحسبان وممثل يونيسف الأردن فيليب دوامل ورئيس هيئة أجيال السلام د.مهند عربيات ورئيس جامعة الحسين التقنية د.اسماعيل الحنيطي وممثلين عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي، عرضا لمسودة أجندة الشباب في العمل المناخي التي أعدها الشباب المشاركون خلال أعمال المؤتمر .

حيث أوصى الشباب بضرورة مضاعفة الجهود المتعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

كما استعرض الشباب البيان الشبابي الختامي المتضمن عشر توصيات تتعلق بالسياسيات المحلية في مكافحة التغير المناخي والذي سيتم تقديمه في قمة التغير المناخي COP28 في دبي الشهر المقبل.

كما تضمن البيان التزامات الشباب الخاصة بتحقيق التغييرات اللازمة لحماية البيئة كاعتماد وسائل نقل أقل تلوثًا، وتعزيز أعمال إعادة التدوير، والحفاظ على المياه، وزراعة الأشجار، واتخاذ إجراءات مناخية وحملات اعلامية في مجتمعاتهم المحلية.

في ختام الحفل أثنى وزير الشباب النابلسي على الجهود التي قدمها الشباب المشاركين من اعداد أوراق عمل وسياسات وما قدمه الشباب من التزامات من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والمشاركة بفاعلية في مواجهة آثار التغير المناخي .

من جانبه أكد الردايدة على أن الشباب هم الأقدر على مواجهة آثار التغير المناخي، مستعرضا الخطط الوطنية والسياسات التي تنفذها وزارة البيئة في اطار الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في مختلف المحافل الدولية والعالمية

يذكر أن المؤتمر يقام بالتنسيق مع "YOUNGO"، الهيئة الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (UNFCCC)وبدعم من بنك الاتحاد
والوكالة الكورية للتعاون الدولي .






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