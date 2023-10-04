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شرارة يشتكي الترجي بعد سلسلة مضايقات ويستعد لوجهة جديدة

10/4/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






أخبار النجوم- يستعد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الترجي التونسي، للمطالبة بفسخ عقده والحصول على تعويض مالي كبير، نتيجة الضغوطات التي مورست عليه من قبل النادي لفسخ العقد.

"شرارة" الذي التحق بصفوف المنتخب الوطني، في مؤشر على عدم معاناته من إصابة، عانى خلال الأسابيع الأخيرة وأثناء تواجده مع فريق الترجي، من ضغوطات مختلفة، لإجباره على الرحيل من دون مكاسب مالية، حيث طلب النادي من لاعبه شرارة التدرب بشكل فردي وبعيدا عن الفريق، إلى جانب ضغوطات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، وهو ما أزعج اللاعب.
ممارسات نادي الترجي، دفعت اللاعب لخيار تقديم شكوى في "فيفا" للحصول على مستحقاته وفسخ العقد، وهو ما سيتولاه المحامي المختص عماد حناينة الذي بدأ بإجراءات لائحة الشكوى، بانتظار تقديمها للاتحاد الدولي في الأيام المقبلة، علما أن الشكوى تتضمن أيضا مطالبات الترجي بالتعويض.
إلى ذلك، يستعد شرارة لتحديد وجهة جديدة بعد الترجي التونسي، حيث تلقى اللاعب عروضا محلية وخارجية عدة، بانتظار دراستها قبل حسم الوجهة الجديدة.

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